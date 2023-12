Komentarze (29)

Cezar. - 9 godzin temu, *.centertel.pl Gual powoli w poziomie gry goni Tobiasza,nieudany transfer niech wraca do Jagiellonii odpowiedz

Bemowo - 9 godzin temu, *.ksiezyc.pl kacperek WON! odpowiedz

Sarcastico - 9 godzin temu, *.inetia.pl Gdybym jeszcze raz, miał przyjść do Legii.

Może bym wydusił, więcej na premii.

Oooo najemnik! Oooo najemnik!

Nanana najemnik! Najemnik w Legii! odpowiedz

Sebo(L) - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Od Guala piłka znowu się odbija w polu karnym.Jeśli ten facet nie weźmie się w garść,nie przepracuje solidnie zimy i w końcu nie zacznie grać tak jak przystoi na króla strzelców to pożegnać po sezonie.Na razie to jedno wielkie nieporozumienie transferowe. odpowiedz

Lk - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Sebo(L): Nie weźmie się bo jest to totalne drewno. Nota za ten i poprzednie mecze powinna być ujemna. Niestety skala ocen pozwala tylko na 1. Dramat. odpowiedz

Ja - 9 godzin temu, *.chello.pl @Sebo(L): Jest gorszy nawet od Rosołka a to jest już coś..???? odpowiedz

Jano - 9 godzin temu, *.orange.pl Ale nędza!! Masakra ! Jak dziś przegramy to po mistrzostwie a raczej po nadziejach na MP! odpowiedz

Zły - 9 godzin temu, *.chello.pl Muci dziwnie nieobecny,piłka dwa razy mu uciekła jak przedszkolakoi,wiec,zmiana 100%

Gual sie juz w tym klubie nie odnajdzie,wszyscy stracili do niego cierpliwość

Kun biega,miesza ale to tylko Kun,gwiazda nie bedzie

na druga polowe Kapustka który jest głodny gry za Guala

Diaz za Kuna

Kramer za Muciego



jak nie bedzie efektu to 65-70 min Strzałek i Sokołowski,może na pożegnanie cos ustrzeli,a co. odpowiedz

Zielu - 9 godzin temu, *.centertel.pl Tępo gry i jej efekt można określić jednym zdaniem - wolne żarty odpowiedz

Zielu - 9 godzin temu, *.centertel.pl Grają z przodu jak Zenek na festynie... mają mobilnych graczy to rzucają im piłki górne, jak już pilka dołem do nich dotrze to okazuje się że gual nie umie grać w piłkę, a muci szuka kwadratowych jajec... w środku Grają w tępie patataj patataj - kogo to ma zaskoczyć? odpowiedz

Elf - 9 godzin temu, *.. Poziom gry Legii jest dramtycznie slaby. Nie potrafia zagrac jednej dobrej pilki. Powtarzam to co pisalem wczesniej, ze Legia w tym dwumeczu zdobedzie 1 punkt odpowiedz

Legionista - 9 godzin temu, *.net.pl Grają jak cioty trener do zmiany zamiast do przodu to cały czas wzdłuż boiska. odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Krótko i na temat.

Ch.. a grają. odpowiedz

Kibic L - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Muci, Wszołek, Gual do zmiany... tylko za kogo? odpowiedz

Jurek - 9 godzin temu, *.75.74 Dlaczego gramy bez napastnika? odpowiedz

Bemowo - 10 godzin temu, *.ksiezyc.pl Kacperek liczymy na ciebie musisz coś wpuścić gamooniu odpowiedz

Odp - 9 godzin temu, *.lunet.eu @Bemowo : przekroczyłeś granice idiotyzmu, gratuluję odpowiedz

Dino - 10 godzin temu, *.164.105 Gual to ten sam poziom co Rosołek. odpowiedz

Sarcastico - 10 godzin temu, *.inetia.pl Z Kunem gramy w dziesięciu. odpowiedz

Robin(L) - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl I znowu w 10.

I z napastnikiem w majtkach grającym lub dziecięcych spodenkach z motylkiem wytatuowanym na nożce

Litosci...... odpowiedz

Marek - 11 godzin temu, *.amazon.com znowu bez bramkarza... Tobiasz do rezerw odpowiedz

LK - 11 godzin temu, *.centertel.pl Kramer na ławie a Gual w pierwszym składzie. Czy to jest dywersja? O co tu chodzi trenerze? odpowiedz

Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl @LK: Gual jest zdecydowanie lepszy od Kramera.

Kramer wbił piłkę do bramki po idealnej wrzutce Josue i to tyle.

odpowiedz

Ja - 10 godzin temu, *.chello.pl @LK: jeszcze rosołka niech dorzuci do pierwszego składu i mamy komplet paralityków odpowiedz

Lk - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Egon: ale wbił, a przypomnij mi czym zasłynął Gual ? Poza tym, że zęby bolą od patrzenia ma jego grę? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

........................ Hładun ...............................

Pankov ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Dias

.................... Josue ... Strzałek .................

........................... Muci ...............................

LEGIA Mistrz !!!

2:0 odpowiedz

Marek - 11 godzin temu, *.amazon.com @MonsteR (L) Miłkowice: popieram odpowiedz

Alan - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @MonsteR (L) Miłkowice:



To że będzie grał i gra słabszy bramkarz pewne jest tak samo jak to ze po nocy przychodzi dzen odpowiedz

KIedy super Legii time?! - 11 godzin temu, *.02.net @MonsteR (L) Miłkowice: Niech wszyscy kibice wyślâ smsy z tym skladem może niemiec przestanie paLić niemca.... odpowiedz

