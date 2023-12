Konferencja

Runjaić: Byłoby miło pojechać na Święta, ale...

Niedziela, 17 grudnia 2023 r. 20:33 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Dzisiejszy mecz zakończył intensywny, ale pełen sukcesów tydzień dla Legii. Dzisiaj byliśmy bardzo skoncentrowani i włożyliśmy wiele wysiłku. Zresztą podobnie było w czwartek przeciwko AZ Alkmaar. Jestem zadowolony z tego zwycięstwa oraz przebiegu meczu.









Zagraliśmy solidny mecz przeciwko drużynie, która zawsze jest niebezpieczna, która walczy do samego końca. Tym bardziej jestem zadowolony z wygranej, z poziomu drużyny.



Na pewno byłoby miło teraz rozjechać się na urlopy, na Święta. Jednak nasi rywale nie chcieli lub nie mogli przełożyć tego spotkania na przyszły rok. Szkoda, że tak się stało. Chciałbym więcej zrozumienia, choć nie ma co narzekać.



Nasze plany są następujące - jutro mamy wolne, we wtorek lekki trening, a w środę czeka nas podróż. Mamy za sobą 33 mecze w kościach, czeka nas 34., na dodatek na bardzo złym boisku. Nie było woli przełożenia spotkania, ale cóż, jest jak jest. Chcemy zaprezentować się tam jak najlepiej i wrócić do Warszawy z punktami.



Co prawda nie będzie Bartosza Slisza czy Blaza Kramera, ale wrócą Yuri Ribeiro i Juergen Elitim. Także zachowamy moc. Będziemy zmotywowani. Dziś chcieliśmy w symboliczny sposób pożegnać naszą publiczność wygraną u siebie. Teraz chcemy zamknąć rok zwycięstwem na wyjeździe.



Wiem, że jutro czeka nas losowanie Ligi Konferencji Europy, ale nie miałem czasu, żeby dłużej o tym pomyśleć. Wszystkie drużyny na tym etapie są wymagającymi rywalami. Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Real Betis czy zespół z Belgii... Natomiast życzę sobie, żeby pomyśleli ze swojej perspektywy - byle tylko nie Legia.