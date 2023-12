Konferencja pomeczowa

Zieliński: Legia drążyła skałę

Niedziela, 17 grudnia 2023 r. 20:06 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): To było zasłużone zwycięstwo Legii, która stworzyła sobie więcej sytuacji i dwie wykorzystała. Choć co prawda przy naszej pomocy, ale tak jest w piłce. W pierwszej połowie broniliśmy dobrze, ale żeby wywieźć co najmniej punkt, trzeba coś wykreować z przodu. Tymczasem byliśmy bezzębni, a Legia drążyła skałę cierpliwie.



Przed nami ostatni mecz... Znowu z Legią, ot w ramach przyjaźni. Postaramy się teraz my zrobić prezent naszym kibicom. Generalnie dzisiaj nie wyglądaliśmy źle w obronie, ale musi być sprzężenie zwrotne na styku obrona - atak. Musimy zagrać tak, żeby czymś Legię zaskoczyć. Teraz nie chcę wgłębiać się w szczegóły.



Za nami dziewięć meczów bez wygranej. Mam tego świadomość i nie spodziewam się, żeby ktoś stawiał mi pomnik z tego powodu. Niemniej, nie obawiam się zwolnienia. Obawiam się śmierci. Teraz skupiam się nad przygotowaniem zespołu do meczu. Owszem, bywają takie dni, tygodnie w życiu piłkarzy czy trenerów, że nie idzie. Jednak zrobimy wszystko, żeby przerwać tę feralną serię w Krakowie.