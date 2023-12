Wszołek: Walczyłem z kontuzją

- Zagrałem siłą woli i charakteru, ale też musiałem się wspomóc środkami farmakologicznymi. W meczu z AZ wziąłem za małą dawkę, po przerwie zgasłem, nie miałem już siły. Czułem bardzo mocny ból przywodziciela, z którym od długiego czasu mam problem. To chyba przeciążenie, ale teraz bardzo się nasiliło. Dziś wziąłem 3 tabletki przeciwbólowe i dudni mi w głowie. Czuję się, jakbym był po jakimś koncercie - powiedział po meczu z Cracovią Paweł Wszołek.



- Nie jestem przyzwyczajony do środków przeciwbólowych, ale dziś trzeba było dać z siebie maksa. Bardzo chciałem zagrać w ostatnim meczu u siebie. Przyznam, że była walka z samym sobą. Przez ostatnie 2 dni nie mogłem spać, tak mnie bolało. Przed nami jeszcze jeden ważny mecz, ale plan jest taki, że jutro czeka mnie badanie USG. Zobaczymy, czy to nie jest coś poważnego. We wtorek mam dostać zastrzyk z osocza.









- Było dziś ciężko i bardzo grząsko. Wiedzieliśmy jednak, że jeśli zdobędziemy bramkę, będzie łatwiej, bo Cracovia się odkryje. Mimo niskiej pozycji w tabeli, Cracovia ma dużą jakość. Męczyliśmy się w wielu momentach, ale zawsze tak jest z Cracovią. Dobrze prezentuje się Kamil Glik. Dobrze weszliśmy w drugą połowę, mieliśmy szybko sytuację i strzeliliśmy bramkę. Potem padł gol na 2-0. Chcieliśmy dziś wygrać i nie popełnić błędu. Ostatecznie zwyciężyliśmy zasłużenie.



- Miałem sytuację, kiedy mogłem zagrać do Marca Guala. Widziałem wtedy, że obrońca zachował się dobrze, stał między mną i Marcem. Pomyślałem, że podejdę trochę i spróbuję sam uderzyć. Zobaczę sobie jeszcze tę sytuację, ale mówili mi, że powinienem podawać. Postąpiłem egoistycznie, jak nie ja. Szkoda tej sytuacji. Przeprosiłem Marca. Gdybym strzelił, to byłoby co innego, ale najważniejsze jest zwycięstwo.