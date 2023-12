Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Cracovią przyznaliście Patrykowi Kunowi. Występ pomocnika oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników także uzyskała pozytywne oceny. Najniżej oceniliście wysęp Marka Guala - 2,6. W sumie oceniało 739 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.

SF - 11 minut temu, *.orange.pl P.Gual w grze Pana cos nie klei bo nie jest Pan gorszym pilkarzem od innych wiec skad taka zmiana w grze porownujac w Jagiellonii a obecnie czy gra zespolowa ma wplyw a moze przelamanie nastapi w ostatnim meczu tego roku bo walka na boisku jest a wykonczenia sytuacji sa bez efektow a ostatnie miejsce w ocenach swiadczy ze jest zle !! odpowiedz

