AZ Alkmaar odwoła się od kary

"Alkmaar AZ z niezrozumieniem przyjął do wiadomości zamiar UEFA nałożenia na klub kary w wysokości 40 000 euro za zamieszanie po domowym meczu z Legią Warszawa. AZ poinformował UEFA, że po otrzymaniu uzasadnienia złoży apelację. AZ ​​zdecydowanie nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Jest całkowicie niezrozumiałe, niewytłumaczalne i nie do przyjęcia z kilku powodów, że UEFA podjęła taką decyzję. W razie potrzeby AZ zwróci się do najwyższego możliwego organu prawnego, aby to udowodnić." - czytamy w komunikacie klubu.

KAMI(L) - 46 minut temu, *.vectranet.pl Skoro to Legia jest poszkodowana to powinniśmy żądać od nich zadośćuczynienia, a nie 40 koła euro na konto UEFA (swoją drogą to my tyle zapłaciliśmy za oprawę PoWstańczą z Astaną - choć oficjalnie za niedrożne przejścia). A to że się odwołują jest w sumie logiczne, są konsekwentni i trzymają swoją linię do końca (co nie zmienia faktu bezczelności z ich strony) odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mają tupet. odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk Ten wiejski ośrodek sportowy to jakieś nieporozumienie Jak sam ich trener powiedział że dostali zakaz wychodzenia na miasto w Warszawie od swojego pracodawcy, pewnie dla tego żeby nie zobaczyli jak wygląda cywilizacja i normalność odpowiedz

Wilk14 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Jeszcze mają czelność? Niedorzeczne odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie zesrajcie się czasem :D odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Klub - mem, kraj - mem… odpowiedz

WÓZ ALBO PRZEWÓZ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli AZ Alkmar potrafi ... odpowiedz

cywiLizacJa - 2 godziny temu, *.02.net No to Legia powinna trż wysłać zażalenie że kara jest za niska dla nich, bijâc otezesa i aresztowanie piłkarzy, urzywanie siły wobec działaczy i piłkarzy,stres,depresja zostawiajâ na długo ślady, otezes powinien cywilnâ sprawe wyticzyć tym co go poturbowali odpowiedz

Nowe Włochy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl co za bezczelność. odpowiedz

