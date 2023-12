Pod lupą LL! - Yuri Ribeiro

Sobota, 16 grudnia 2023 r. 16:14 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Kosta Runjaić zaskoczył i zaryzykował – w czwartek w podstawowej jedenastce na lewym wahadle wystawił Yuriego Ribeiro, który od dłuższego czasu do tej pory, grał w trzyosobowym bloku defensywy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Portugalczyk spisał się przeciwko AZ.













Dobra praca w defensywie

Od wahadłowego w obecnym systemie Legii wymagamy, by pracował zarówno w defensywie, jak i ofensywie. W meczu z Holendrami w obronie bywało różnie, ale zacznijmy od tego co można zapisać na plus w występie Portugalczyka. W 21. minucie jeden z zawodników gości posłał piłkę w pole karne Legii, gdzie na szczęście odnalazł się Ribeiro i wybił piłkę poza obręb własnej szesnastki. Na początku drugiej połowy spotkania, z akcją ruszyli zawodnicy z Holandii, ale tym razem legionista świetnie wystawił nogę i piłka wyszła na aut. W 50. minucie zawodnicy z Alkmaar zastosowali mocne wstrzelenie piłki w pole karne, futbolówkę do boku zbił Kacper Tobiasz, a najprzytomniej zachował się obserwowany przez nas gracz, który oddalił zagrożenie. Gdy pod koniec meczu na boisko wszedł Ibrahim Sadiq, 26-letni zawodnik z Legii miał z nim kilka problemów, W 77. minucie po dłuższym zagraniu do piłkarza AZ, dobrze interweniował Ribeiro, przecinając głową to groźne dogranie.



Ofensywne zapędy

W poprzednich meczach, gdy Yuri Ribeiro występował po lewej stronie w środku obrony, bardzo często podłączał się do akcji ofensywnych w wykonaniu Legii. Teraz, gdy występował na wahadle, również często widzieliśmy go w ataku. Pierwszy raz w 17. minucie, kiedy to wrzucił piłkę w pole karne rywali, ale obrońcy nie mieli żadnych problemów, by ją wybić. W 34. minucie Marc Gual podał do wbiegającego w pole karne Pawła Wszołka, ten zagrał do Josué, który świetną podcinką zagrał na drugą stronę pola karnego, gdzie obserwowany przez nas gracz głową wpakował piłkę do siatki. W 59. minucie otrzymał podanie z lewej strony od Marca Guala, wystawił piłkę będącego na wolnej pozycji Ernesta Muçiego, ale futbolówka się odbiła od Albańczyka. Jeszcze przed końcem meczu próbował prostopadle zagrać do wbiegającego w pole karne Kramera, ale piłkę przecięli gracze z Alkmaar.



Błędy

W poprzednich meczach można było mieć pretensje do Portugalczyka, bo zwykle popełniał chociażby jeden poważniejszy błąd, albo był zamieszany w utratę bramki. W mecz z AZ nie wszedł zbyt dobrze, bo już w 4. minucie stracił piłkę na rzecz rywala w bardzo prostej sytuacji, a po chwili próbował rozpocząć kontrę Legii, ale piłkę przejęli goście i wywalczyli rzut rożny. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Kacper Tobiasz posłał od bramki długą piłkę w kierunku Ribeiro, ale ten przegrał pojedynek główkow. W 56. minucie po raz pierwszy bardzo źle zagrał głową i piłka dotarła do zawodnika AZ, ale na szczęście nic z tego nie wyniknęło. Kilka minut później zrobił ponownie to samo, gdzie po chwili odebrał futbolówkę, ale od razu zbyt mocno zagrał do Elitima i przejęli ją goście. Jeszcze w 69. minucie z akcją ruszył Sadiq i Ribeiro nie trafił w piłkę, na szczęście wybił ją Rafał Augustyniak.