Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 16 grudnia 2023 r. 19:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Młodzieżowcy rozgrywają swoje ostatnie mecze przed Świętami. Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Escolą Varsovia, a podobny wynik uzyskał zespól U17 z Olympic Wrocław. Legia U16 pokonała na wyjeździe 3-2 węgierski Debreceni VSC. W drugim ze sparingów w Debreczynie Legia U14 wygrała z gospodarzami 5-0. Legia U15 pokonała 4-0 GKS Bełchatów. Z kolei zespół U13 stoczył zacięty i trudny bój z Varsovią U14. Drużyna LSS U12 zagrała zacięty mecz z Kosą Konstancin, a w niedzielę - z zespołem U11 Akademii. Legia U12 zagrała ciekawe spotkanie ze Śląskiem Wrocław.



Sparing: Legia U19 2-2 (1-0) Escola Varsovia U19

Gole:

1-0 38 min. Mateusz Szczepaniak (z rzutu karnego)

2-0 49 min. Tomasz Rojkowski (as. Pascal Mozie)

2-1 53 min. Mateusz Malec

2-2 85 min. Jakub Nędzyński



Legia: Hubert Nowak (Michał Bobier [07] ng) - Jakub Jendryka, Karol Kosiorek (73' Dawid Rudnicki), Jan Leszczyński [07](46' Rafał Boczoń), Viktor Karolak (64' Jakub Grzejszczak) - Maciej Saletra (73' Fryderyk Misztal), Pascal Mozie [08], Oskar Melich (46' Mateusz Konopka) - Mateusz Szczepaniak [07] (73' Jakub Zbróg), Tomasz Rojkowski (77' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski (64' Antoni Majchrowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Sparing U16 (2008 i mł.) Debreceni VSC [Węgry] 2-3 (2-1) Legia U16

Gole:

1-0 9 min. Ksawery Jeżewski (as. Szymon Piasta)

1-1 12 min.

1-2 30 min.

2-2 66 min. Daniel Wyrozumski

3-2 72 min. gol samobójczy (as. Fabian Mazur)



Legia: Jan Bienduga - Jakub Oremczuk (46' Antoni Sobolewski), Bartosz Korżyński [09], Igor Mirowski, Jan Musialek - Aleksander Wyganowski [09](60' Kacper Morawiec), Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito (46' Daniel Wyrozumski) - Szymon Piasta, Ksawery Jezewski (60' Bartosz Czarkowski), Fabian Mazur.

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 4-0 (0-0) GKS Bełchatów 08/9

Gole:

1-0 45 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jakub Juszczak)

2-0 62 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jakub Juszczak)

3-0 79 min. Jakub Gliwa b.a.

4-0 82 min. Dawid Mastalski (as. Jakub Juszczak)



Strzały: Legia 22(10) - GKSB 5(3).



Sparing U14 (2010 i mł.): Debreceni VSC 0-5 Legia U14

Gole:

0-1 Marek Suchodół (as. Mateusz Pawłowski)

0-2 Mateusz Pawłowski (as. Aleksander Badowski)

0-3 Igor Brzeziński (as. Mateusz Pawłowski)

0-4 Tymon Płoszka (as. Franciszek Stępniewski)

0-5 Franciszek Stępniewski (as. Kacper Jaczewski)



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Jan Szybicki, Marcel Laszczyk, Marek Suchodół, Igor Lechecki, Olivier Pruszyński, Dawid Rodak, Franciszek Stępniewski, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Kacper Jaczewski, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Tymoteusz Leśniak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



Sparing: Legia U13 - UKS Varsovia U14



Legia: Antoni Pawłowski, gr. testowany - Nicodeme Chodkowski, Konstanty Łysiak, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Wojciech Kuś, Stefan Podgórski, Antoni Błoński [2010], Mychajło Posternak [2010], Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański

Trener: Patryk Seppelt-Gorajewski



Sparing: Legia U12 (2012) - Ślask Wrocław U12



Strzały (celne) I połowa: Legia 7 (4) - Śląsk 4 (2)

Strzały (celne) II połowa: Legia 6 (2) - Śląsk 10 (6)



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Krzysztof Opanowski, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Natan Turniak, gracz kl. partnerskiego, Dawid Ruciński, gr. testowany, Michał Har, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Kurowski

Trener: Szymon Lesiakowski, II treneR: Cezary Żarczyński



Sparing (niedziela): Legia U11 - Legia Soccer Schools U12A



Strzały (celne) I połowa: Legia U11 8 (3) - LSS U12 8 (4)

Strzały (celne) II połowa: Legia U11 16 (13) - LSS U12 2 (0)



Legia U11: Jakub Tkaczyk, Konstanty Leonkiewicz, Leon Kowalczyk, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Konstantsin Yushkavets [14], Oliwier Siuda, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Jan Golański [124], Michael Oyedele, gr. testowany

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia Soccer Schools U12A: Michał Wojcianiec, Filip Bryja - Artem Łavrentiev, Jakub Opieczyński, Karol Frelikowski, Mikołaj Dmitrowicz, Paweł Pacuła, Nikodem Strzałkowski, Andrzej Mikheikin, Alexander Anglik, Zdzisław Kinasiewicz, Maciej Dziankowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Sparing (sobota): Legia Soccer Schools U12 - Kosa Konstancin U12



Legia Soccer Schools U12A: Michał Wojcianiec, Filip Bryja - Artem Łavrentiev, Paweł Pacuła, Karol Frelikowski, Nikodem Strzałkowski, Maciej Dziankowski, Mikołaj Dmitrowicz, Andrzej Mikheikin, Alexander Anglik, Zdzisław Kinasiewicz, Jakub Opieczyński

Trener: Jakub Drzewiecki