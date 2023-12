Legijna świąteczna paczka po raz 14. dotarła na Kresy

Niedziela, 17 grudnia 2023 r. 10:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po raz 14. Legijna Świąteczna Paczka dotarła na Kresy. "Może paczki skromniejsze (ale nie biedne!) i w liczbie słusznej (130 - taki standard na miarę naszych możliwości transportowych) i nie mamy się czego wstydzić. Słów brak jak było cudnie na miejscu a wszystko to zawdzięczamy Wam, kibolom Legii, kibicom Legii (jest różnica!:), za wspomniane zaufanie i wiarę w słuszność tego co robimy. Ciężko opisać to, czego tam doświadczamy jako Wasi przedstawiciele - serdeczność, wieczny uśmiech, radość, zwykłe ludzkie ciepło i... wiara. Wiara w Koronę (tak nas tam nazywają od wieków, bo tam z pokolenia na pokolenie polskość i związek z Koroną tli się w sercach), że nie zapomni o polskiej Litwie. I dzięki Wam, nie zapominamy! Dziękujemy wszystkim" - relacjonują organizatorzy akcji.









I czas na tradycyjne podziękowania. I równie tradycyjnie, jeśli ktoś nam umknął, równie tradycyjnie przepraszamy i prosimy o kontakt. Każdy, kto dołożył swą cegiełkę, winien istnieć na tej liście. Pokłony i podziękowania od nas. Jesteście wielcy! A tu, bez numerków, nie patrzcie czy jesteście w pierwszej czy ostatniej linijce. To lista bez ładu i składu ale setek ludzi, grup i innych koterii, które wierzą, że to co robimy ma sens. Ukłony raz jeszcze.



Legia Nowy Dwór Mazowiecki i Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, nr 3 i nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 5 w NDM, Kasia Plewka, Ela Dobras, Barbara Siwek, Karolina Nadrzycka, Marta Lewandowska, Justyna Kowalczyk-Bębenek, Bartosz Ciecierski, legijny Anin-Międzylesie, Legia Bemowo, Legia FC Mińsk Mazowiecki, Legia FC Garwolin, Legionisci.com, Legijny Ursynów, Legia FC Brzeszcze, Narodowy Ursynów i przyjaciele, Zambrów- Legia, Legijna Kobyłka, FC Lubuskie Legii, Krewcy Legioniści, Legia FC Sokołów Podlaski, Wielkopolscy Legioniści, Zambrowscy Legioniści i zawsze wierna Ostrów Mazowiecka, Legijny Gocław Marek z Kobyłki, Kamil Qchar, Arek Kucza, Marek Owczarz (pozdrowienia do USA), Raszyn 100% Legia, Edyta, Szymon i Darek Kowalczyk (Pan Prezes SKLW:), Legia Zielonka, Legia FC Lublin , Augustowska Legia, Piotrek "Ochudzki" z przyjaciółmi, Krzysiek Witek, Eliza Kossowska, Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa (Eryk, Flores, Kowal - dzięki), Kamil - Sierpc, 42 Baza Lotnictwa Szkolnego W Radomiu, JM, Pomorscy Legioniści, Wojtek Stręciwilk, Wojtek Kubat, Mirek - Szczup(L)ak, Waldemar Kowalczyk, Karol Kolucki, Joanna Pędracka i Darko Sunaj, Olga Chmielińska, Karolina Nejman, Marcin Duś, Aga i Konrad Brzezińscy, Koskowie (Konrad pozdrawiamy), Maro, Paula, Bamber, Margiel, Dziadek, Niko, Kosa, Kikacz, Sztyku, Michał, Kermit, Banan, Iza, Grzesiu "Gruby", Marek "Wnuczek", Łukasz z Gdyni z bratem, i cała Żyleta, Legijny Gocław, Gabrysia i Grześ Stefaniak, Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, Sławek Dmoch, Szkoła Podstawowa nr 307 na Mokotowie oraz Szkoła Podstawowa nr 400 na Wilanowie. Plus oczywiście wszyscy ci, którzy chcieli być anonimowi i którym także należy się głęboki ukłon.



Tradycyjnie pozdrawiamy i dziękujemy naszej Kuflotece zwanej Źródłem: Asia, Ania, Piotr.



Dziękujemy tym, którzy od pakowania po wyjazd byli z nami: Aleksandra Ratajczyk, Krzysztof Krzemiński, Adrian Woźnica, Żaba, Przemek Olszyński, Piotrek Bielak, Konrad, Ula.





fot. Jacek Wójcikowski





























