Sonda: Kibice chcą zagrać ze Sturmem Graz

Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. 08:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek po godzinie 14 Legia Warszawa pozna swojego przeciwnika w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Po czwartkowej wygranej z AZ Alkmaar i awansie uruchomiliśmy sondę, w której zapytaliśmy Was, kogo chcielibyście za rywala stołecznego zespołu.









W sondzie wzięło udział blisko 12 tysięcy osób. Zdania były podzielone, ale najwięcej głosów (28%) zebrał Sturm Graz. Austriacki zespół był rywalem Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy, w której zajął 3. miejsce. W październiku Sturm wygrał w Sosnowcu 1-0, z kolei w listopadowym rewanżu górą był Raków (1-0).



Drugim wyborem kibiców był AFC Ajax (17%). To zespół, który zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli holenderskiej Eredivisie, tuż za AZ Alkmaar, z którym legioniści wygrali kilka dni temu. Legia z Ajaxem grała w 1/16 finału Ligi Europy w 2015 i 2017 roku. W 2015 roku przegrała 0-1 na wyjeździe i 0-3 u siebie, z kolei w 2017 roku przy Łazienkowskiej był remis 0-0, z kolei w Holandii gospodarze wygrali 1-0.



Molde FK, Servette Genewa i Maccabi Hajfa zebrały podobną liczbę głosów. Molde to również drużyna dobrze znana legionistom. W 2013 roku "Wojskowi" rywalizowali z Norwegami w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Mecz w Warszawie zakończył się wynikiem 0-0, natomiast wyjazdowy remisem 1-1. Legia awansowała wówczas do kolejnej rundy dzięki bramce zdobytej na wyjeździe.



Najmniej osób oddało głos na zespoły uznawane za potencjalnie wyraźnie silniejsze od Legii. Olympiakos Pireus (6% głosów) wprawdzie zajmuje dopiero 4. miejsce w greckiej Super Lidze, ale ma obecnie 36.000 punktów w rankingu klubowym UEFA i od wielu lat nieprzerwanie gra co najmniej w fazie grupowej europejskich pucharów. Union Saint-Gilloise (5% głosów) to zespół raczej mało znany na arenie międzynarodowej. 19.000 ze swoich 25.000 punktów w rankingu UEFA zdobył w poprzednim sezonie dzięki dojściu do 1/4 finału Ligi Europy, gdzie uległ Bayerowi Leverkusen. Obecnie Union zajmuje 1. miejsce w tabeli belgijskiej Pro League, mając kilkupunktową przewagę nad kolejnymi zespołami. Real Betis to także klub wyżej notowany od Legii w europejskim rankingu. Zespół z Sewilli zajmuje obecnie 7. miejsce w La Liga. W europucharach nie osiągał aż tak znacznych sukcesów, ale ostatnie lata może zaliczyć do udanych. W poprzednim sezonie przegrał w 1/8 finału Ligi Europy z Manchesterem United, rok wcześniej rozgrywki zakończył również na 1/8 finału LE, ale uległ Eintrachtowi Frankfurt dopiero po dogrywce. Tylko 4% kibiców chce, by z tą drużyną zmierzyła się Legia.





