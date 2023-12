Wypożyczeni: Krajewski przeciw Kisielowi

Za nami ligowe ostatni w 2023 roku. Maciej Kikolski udanie zakończył zmagania zachowując czyste konto w wygranym 2-0 meczu ze Stalą Rzeszów. W Pruszkowie spotkali się Marcel Krajewski z Jakubem Kisielem. Powody do zadowolenia może mieć drugi z wymienionych. Kisiel wyszedł w podstawowym składzie, a jego drużyna wygrała ze Zniczem. Wypożyczeni legioniści Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 62. minuty w wygranym 1-0 meczu z Odrą Opole Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu ze Stalą Rzeszów Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 79. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Zniczem Pruszków Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 64. minuty w przegranym 0-1 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ukarany żółtą kartką. Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Pisą Primavera Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu z Jagiellonią Białystok z powodu kontuzji Kacper Knera (Elana Toruń) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 2 zostaną wznowione 2 marca 2024r. Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 4 zostaną wznowione 2 marca 2024r. Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki II ligi zostaną wznowione 24 lutego 2024r. Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 1 zostaną wznowione 2 marca 2024r.

kuman - 16 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl z tego co wiem to ZNICZ przegrał

Patryk - 35 minut temu, *.play-internet.pl Pomyłka w opisie z meczu Znicz - Podbeskidzie, było 0-1 czyli Znicz przegrał. odpowiedz

