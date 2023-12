Kucharczyk może trafić do Legii II

Niedzielne spotkanie Legii Warszawa z Cracovią na żywo obserwował były zawodnik stołecznego klubu, Michał Kucharczyk. Piłkarz przyznał w przerwie w rozmowie z Canal+, że ma ofertę transferową z Legii. Chodzi jednak o przejście do Legii II w podobniej roli, jaką pełnią obecnie Robert Pich, Mateusz Możdżeń czy Adam Ryczkowski. Mają oni za zadanie wspierać młody zespół swoim doświadczeniem nie tylko na boisku, ale także poza nim. Od lipca br. Kucharczyk był zawodnikiem mistrza Uzbekistanu, Paxtakora Taszkient, z którym podpisał półtoraroczny kontrakt. W Azji były legionista spędził jednak tylko niespełna 4 miesiące, po czym rozwiązał kontrakt. Obecnie Kucharczyk przebywa z rodziną w Warszawie. Poszukuje nowego klubu. Michał Kucharczyk ur. 20 marca 1991, Warszawa Wzrost - 178 cm Pozycja - pomocnik Kariera 2008–2009 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2009–2019 Legia Warszawa 2009–2010 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2019–2020 Urał Jekaterynburg 2020–2023 Pogoń Szczecin 2023 Paxtakor Taszkient

Niedziela, 17 grudnia 2023 r. 18:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com / C+

