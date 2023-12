Z Cracovią bez Slisza

Niedziela, 17 grudnia 2023 r. 19:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 82. minucie spotkania z Cracovią Bartosz Slisz został ukarany przez arbitra żółtą kartką. Było to już czwarte takie napomnienie dla pomocnika w tym sezonie. To oznacza, że 24-latek nie będzie mógł wystąpić w ostatnim meczu w tym roku, również z krakowską drużyną. Jako że Sliszowi w przyszłym roku kończy się kontrakt z Legią, istnieje możliwość, że zimą opuści on klub i było to jego ostatnie spotkanie w barwach stołecznego zespołu.