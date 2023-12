Na stadionach: CHcemy Worek Dobrych Prezentów

Wtorek, 19 grudnia 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami ostatnie mecze ligowe w roku 2023, nie licząc zaległego spotkania Cracovia - Legia. Fani Legii na meczu z AZ Alkmaar pokazali kolejną efektowną oprawę z wykorzystaniem pirotechniki, a ich klub awansował do 1/16 finału - w tej fazie rozgrywek zmierzy się z Molde. Raków odpadł z dalszych gier po wysokiej porażce z Atalantą. W Sosnowcu tym razem bez oprawy, w sektorze gości delegacja kibiców z Bergamo.



Wiele polskich ekip w ostatnim tygodniu postanowiło przygotować oprawy wieńczące rok 2023. Oprawę z okazji 75-lecia pokazał Górnik Zabrze, ultrasowali także fani ŁKS-u i Ruchu na meczu obu klubów (po meczu doszło na jednym z łódzkich osiedli do spotkania ŁKS-u z RTS-em), Widzewa i Pogoni, Zagłębia Lubin i Śląska oraz Radomiaka.



W niższych ligach oprawę na meczu z Zagłębiem Sosnowiec, zaprezentowała Wisła Płock. Ultrasi Miedzi Legnica przygotowali dobry pokaz pirotechniczny wraz z przesłaniem "Święty Mikołaju chcemy awans w maju".



Na stadionach:



Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (1000)

Wrocławianie wykorzystali przyznaną im pulę tysiąca biletów, wspierani przez Miedź (61), Lechię (50) i Slezsky Opava (10). Śląsk podróżował transportem kołowym w dwóch grupach, dwiema trasami, dzięki czemu pod stadionem doszło do sprawdzenia sił. Śląskowi nie udało się wnieść transparentu do oprawy (flagowisko z piro) - "Agroturyści". Kierownik ds. bezpieczeństwa wraz z osobami decyzyjnymi lubińskiego młyna podjęli decyzję o niewpuszczeniu płótna. Na trybunach 7,8 tys. kibiców, gospodarze z bardzo przyzwoitym młynem. Zaprezentowali flagi na kijach w asyście pirotechniki.



Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (838)

Widzewiacy przygotowali kartoniadę na dwie trybuny tworzącą hasło "Widzewskich świąt". Pogoń wypełniła sektor gości, podróżując pociągiem specjalnym. Wywiesili malowany transparent "Czekając na pierwszą gwiazdkę", nad którym machali flagami na kijach i odpalili kilkanaście rac.



ŁKS Łódź - Ruch Chorzów (800)

9 tys. kibiców na trybunach. Łodzianie po raz drugi z kolei z oprawą. Zaprezentowali niewielką sektorówkę, transparent "Spodziewaj się niespodziewanego w mieście Łódzkiego Klubu Sportowego" oraz odpalili piro. Ruch z szarfami materiału przedstawiającymi zamaskowanych fanów i hasło "Banda fanatyków", transparentem "Nie jeździmy dla wyników" i racowiskiem.



Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok (370)

Białostoczanie do Krakowa, gdzie swoje mecze rozgrywa Puszcza, przyjechali autokarami, w 370 osób, w tym Mazur Ełk (6). Przyjezdni z pięcioma flagami, w tym jedną, która zaliczyła debiut ("Jagiellonia" z pszczołą pośrodku).



Legia Warszawa - Cracovia (110)

20 tys. kibiców na trybunach. Legioniści pożegnali Patryka Sokołowskiego - wychowanka klubu, którego kontrakt z Legią właśnie dobiega końca. Cracovia przyjechała transportem kołowym, w 110 osób i z dwiema flagami.



Górnik Zabrze - Warta Poznań (-)

Zabrzanie zaprezentowali sreberka, wycinaną okrągłą sektorówkę z klubowym herbem i "75 lat" w wieńcu laurowym. Całość zwieńczył pokaz pirotechniczny.



Radomiak Radom - Lech Poznań (-)

Radomiak zaprezentował malowaną sektorówkę ze Świętym Mikołajem i choinką, transparent "CHcemy Worek Dobrych Prezentów", a całość uzupełnił pokaz pirotechniczny.



Raków Częstochowa - Korona Kielce (-)

Raków z małym transparentem przedstawiającym gaśnicę i hasłem "Broń na Komisję Ligi". Koroniarzy z powodu zakazu wyjazdowego brak.



Niższe ligi:



GKS Tychy - Stal Rzeszów (319)

Stal wspierana na wyjeździe w Tychach przez Ładę Biłgoraj (69), Karpaty Krosno (18), Stalówkę (1) i Polonię (1).





Wyjazd tygodnia: 838 kibiców Pogoni Szczecin w Łodzi

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z AZ Alkmaar



