Kun: Można było trafić gorzej

Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. 16:27 źródło: meczyki.pl

W poniedziałek Legia poznała przeciwnika w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. W rozmowie z meczyki.pl losowanie ocenił Patryk Kun. - Można było trafić gorzej, był Ajax, Betis, które są z mocniejszych lig, ale wydaje mi się, że trafiliśmy na solidny zespół z ligi norweskiej. Też nie będzie łatwo, ale Molde jest w naszym zasięgu - powiedział zawodnik Legii.









— Myślę, że to, że rywale będą mieli akurat przerwę w rozgrywkach, będzie nasza przewaga. My rozpoczynamy walkę w eliminacjach europejskich pucharów przed sezonem i różnie to wyglądało. Sparingi nigdy nie zastąpią meczu o stawkę.



— Będzie lekka różnica w poruszaniu się piłki i szybkości na sztucznej nawierzchni, ale myślę, że tuż przed meczem będziemy trenować na sztucznej murawie, żeby się trochę przyzwyczaić. Ten drugi mecz przeważnie jest decydujący. Przed własną publicznością z pewnością będzie nam łatwiej.