Punkty po meczu z Cracovią

Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r. 21:46 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pierwszy krok zrobiony; tak to nie można; podstawowe trio odnalezione?; to już poważny problem; pożegnanie „Sokoła” - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu z Cracovią.



1. Pierwszy krok zrobiony

W pierwszej połowie starcia z Cracovią można było mieć déjà vu z poprzednich meczów. Legia grała bardzo sennie, niezbyt wiele działo się na boisku. Cracovia nie zagroziła specjalnie bramce Tobiasza, chociaż raz dobrze Kapuadiemu uciekł Patryk Makuch, ale uderzył głową nad poprzeczką. Natomiast ze strony gospodarzy odnotować można było dobrą sytuację Patryka Kuna, którego strzał wybronił Sebastian Madejski. Na szczęście w drugiej połowie podopieczni trenera Kosty Runjaicia wzięli się za grę, przez co stworzyli kilka dogodnych sytuacji podbramkowych i pewnie wygrali 2-0. Pierwszy z dwóch kroków zrobiony, czas na powtórkę w środowy wieczór i zapewnienie sobie przyjemnych Świąt.