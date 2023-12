Frekwencja: Znakomita jesień przy Ł3

Na wszystkich spotkaniach przy Łazienkowskiej frekwencja przekroczyła 20 tysięcy(!) - to rekordowy wynik od czasu powstania nowego stadionu. Najwięcej fanów zgromadził mecz 15. kolejki z Lechem Poznań, na który przyszło 29 028 osób. Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta we Wrocławiu, gdzie na trybunach zasiadło 39 583 kibiców. FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W RUNDZIE JESIENNEJ 2023/24:

Klub i kibice od ponad roku mocno pracują nad poprawą frekwencji i przynosi to coraz lepsze efekty. Stadion w Warszawie zapełniał się najliczniej ze wszystkich klubów Ekstraklasy. Spotkania Legii obejrzało w sumie 247 449 kibiców. Na drugim miejscu był Lech Poznań, a trzecim Śląsk Wrocław. Tym razem Legia nie ściągnęła ściągała największej kibiców przeciwników na mecze poza stolicą. Pierwszy był Raków Częstochowa, drugi Lech Poznań, a trzecia Legia. Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 17. kolejki Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa - 40 000 kibiców, a najniższa na meczu Warty Poznań w Grodzisku Wielkopolskim z Jagiellonią Białystok (1053 osoby).

W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 na stadionie Legii odbyło się 16 meczów. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej uległa zdecydowanej poprawie i wyniosła aż 25 286 kibiców na mecz, co jest o 4 tysiące lepszym wynikiem od średniej z sezonu 2022/23!

Koneser polskiej piłki klubowej - 56 minut temu, *.100.232 Nie chodzę na mecze u siebie, bojkotuję Mioduskiefo, a wy hipokryci sobie poprotestowaliscie przez chwilę, kilka haseł rzuciliscie i jak wkłady zaczęły wygrywać to znów zaczęliście chodzić. Żenua, protest trwa odpowiedz

Żmija - 49 minut temu, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Jak to dobrze, że protestujesz! Jednego pomyleńca mniej… odpowiedz

