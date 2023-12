Zapowiedź meczu

Powtórka mile widziana

Wtorek, 19 grudnia 2023 r. 21:12 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia nie zwalnia tempa. Kilka dni po zwycięskim meczu z Cracovią, ponownie zmierzy się z tym krakowskim klubem. Jedni i drudzy liczą na wygraną. Legii dałoby to na koniec roku miejsce na podium, a Cracovii wydostanie się ze strefy spadkowej.



Powtórka



Rzadko kiedy możemy spotkać się sytuacją, kiedy w ramach tych samych rozgrywek te same kluby grają ze sobą na przestrzeni kilku dni. Na zakończenie poprzedniego tygodnia legioniści podejmowali u siebie Cracovię, żeby kilka dni potem ponownie stanąć naprzeciw niej. Środowe starcie jest meczem zaległym, które w lipcu zostało przełożone na wniosek legionistów, szykujących się wówczas do gry w europejskich pucharach. W ostatnim spotkaniu obydwu drużyn górą byli gracze Kosty Runjaicia, którzy wygrali pewnie i udanie pożegnali się w tym roku z własnym stadionem. Można spodziewać się, że nadchodzące spotkanie będzie podobne pod względem taktycznym, gdyż w tak krótkim okresie czasu niewiele da się przecież zmienić.



Jedyne zmiany zajdą w personaliach. Do Krakowa na pewno nie pojadą Blaz Kramer oraz Bartosz Slisz, którzy muszą pauzować za żółte kartki. Takiego rozwoju wypadku może żałować Słoweniec, który popisywał się ostatnio dobrą skutecznością. Runjaić najprawdopodobniej postawi więc na duet Marc Gual - Ernest Muci, który wybiegł również od pierwszej minuty w niedzielę. Tomas Pekhart nadal jest bowiem kontuzjowany. Innym wyjściem mogłoby być nieco przemodelowanie formacji ofensywnej. Gual i Muci nie znajdują się aktualne w najwyższej formie, więc opieranie na nich całego ataku może nie być najlepszym rozwiązaniem. Wracając jeszcze do nieobecnych, to na pewno dużo trudniej będzie zastąpić Slisza. Pomocnik jest ważnym ogniwem środka pola, co pokazał w swoich ostatnich występach. Możliwe, że Slisz pożegna się z klubem już zimą, więc znalezienie za niego odpowiedniego zastępcy może okazać się już niebawem priorytetem.



Jeśli chodzi o Cracovię, to tam spodziewać się można dwóch nieobecności. Filip Rózga ma anginę, natomiast Michał Rakoczy problemy ze ścięgnem achillesa.



fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com



Szansa na podium



Środowe spotkanie jest dla Legii ostatnim w tym roku kalendarzowym. Dlatego też można poniekąd podsumować pierwszą połowę sezonu. Z całą pewnością spodziewaliśmy się po niej czegoś lepszego. Chociaż piąta lokata w tabeli przed najbliższą kolejką nie wygląda może najlepiej, to jednak w przypadku zwycięstwa legioniści zdołają na samym końcu wdrapać się na podium, wyprzedzając jednocześnie Raków i Lecha. Wówczas sześć punktów straty do lidera może nie wyglądać jeszcze tak dramatycznie. Nie można jednak dzielić skóry na niedźwiedziu, bo o trzy punkty w Krakowie wcale może nie być tak łatwo. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wyniki osiągane na stadionie Cracovii. Na ostatnie pięć meczów Legia notuje bilans 2-0-3. W lipcu ubiegłego roku przegrała z gospodarzami aż 0-3, a nieco ponad pół roku wcześniej 0-1. Środowe spotkanie będzie więc szansą na przerwanie niechlubnej passy przegranych przy Kałuży.





Miejsce w lidze po ostatniej kolejce16Najlepszy strzelecKarol Knap (gole: 19, mecze: 4)Ostatni mecz0-2 LegiaOstatni przeciwko Legii0-2 (sezon 23/24, 29. kolejka Ekstraklasy)





Śmierć prezesa



W niedzielę, po zakończeniu meczu Legia - Cracovia, polskie media obiegła informacja o śmierci prezesa krakowskiego zespołu, Janusza Filipiaka. We wrześniu doznał on udaru i od tamtej pory leżał w szpitalu w ciężkim stanie. Filipiak był prezesem Cracovii od 2004 roku. Pod jego rządami drużyna zdobyła m.in. Superpuchar i Puchar Polski. Środowe spotkanie będzie poprzedzone minutą ciszy.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Cracovią rozpocznie się w środę o godzinie 19:00. Transmisję będzie można zobaczyć na Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.