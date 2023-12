OFMC przekazali świąteczne paczki dla kombatantów NSZ

Legioniści z grupy Old Fashion Man Club kolejny rok z rzędu przekazali paczki świąteczne dla kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych i wdów po nieżyjących już żołnierzach. "Oprócz tradycyjnych, świątecznych paczek, przekazaliśmy najlepsze życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia i pomyślności na kolejny rok. W zamian również otrzymaliśmy najlepsze życzenia, które przekazał dla wszystkich kibiców Legii Pan Władysław Sieradzki - Przewodniczący Zarządu Koła im. por 'Antka' NSZ w Piasecznie" - informują OFMC.

