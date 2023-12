Pod lupą LL! - Marc Gual

Poszukując przełamania Marc Gual próbuje przełamać niemoc strzelecką od drugiego listopada. Chciał to uczynić także w spotkaniu z Cracovią. W 14. minucie był w polu karnym, jednak miał obok siebie Kornela Rapę i Kamila Glika i został wyblokowany. Ostatecznie ani nie uderzył na bramkę, ani nie dośrodkował. Kilkanaście minut później z kontrą ruszyli podopieczni trenera Kosty Runjaicia, Pweł Wszołek zagrał do Bartosza Slisza, a ten w pole karne do napastnika z Hiszpanii, który stracił piłkę. W 39. minucie Gual wyskoczył do wrzutki, ale nie zdołał oddać skutecznego uderzenia głową. Tuż przed zejściem z boiska otrzymał świetne podanie od Josué, znalazł się w polu karnym, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i stracił piłkę. Problemy z pojedynkami Od początku spotkania Gual miał duży problem z pojedynkami ze swoimi rywalami. Już w 2. minucie piłkę od własnej bramki w stronę Hiszpana posłał Kacper Tobiasz, ten jednak przegrał pojedynek główkowy w środkowej strefieę. Kilka minut później sytuacja się powtórzyła. W 12. minucie Radovan Pankov próbował uruchomić Guala, ale ten znów przegrał pojedynek i piłkę przejęli zawodnicy trenera Jacka Zielińskiego. Jeszcze w drugiej połowie wyskoczył do główki z Kamilem Glikiem, ale i tym razem górą był były reprezentant Polski. Czasem coś się udało, ale częściej nie Czasem coś w grze Guala się udawało, ale najczęściej było źle. W 19. minucie powalczył w obronie, kiedy rzut wolny wykonywali gracze trenera Jacka Zielińskiego i dobrze wyblokował Kamila Glika. W 35. minucie w końcu wygrał pierwszy pojedynek główkowy ze swoim rywalem, ale po chwili znów był gorszy od przeciwnika. Jeszcze przed przerwą dobrze spisał się w defensywie, kiedy to wybił piłkę dośrodkowaną w pole karne przez Jakuba Knapa. Po wznowieniu gry z kontrą chcieli ruszyć zawodnicy trenera Kosty Runjaicia, ale po podaniu od kapitana Legii Gual w bardzo prosty sposób stracił piłkę. Marc Gual Minuty: 63 Gole: 0 Asysty: 0 Strzały/celne: 1 / 0 Liczba podań / celne: 13 / 8 Podania kluczowe: 0 Dośrodkowania / celne: 1 / 0 Dryblingi / udane: 1 / 0 Dystans: 6.73 km Sprinty: 11 Odbiory: 0 Żółte kartki: 0 Czerwone kartki: 0

Karo(L)1981 - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Długo w niego wierzyłem, ale każdy kolejny mecz bez strzelonego gola działa na jego psyche niekorzystnie. Niestety chęć strzelenia bramki powoduje, że często nie widzi lepiej ustawionych kolegów na boisku i podejmuje zle decyzje dla drużyny. Obecnie prezentuje poziom gorszy od Rosolka. odpowiedz

DZ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kolejny niewypał z ostatnich transferów. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Gual gra słabo. Przyszedł do Legii by strzelać gole. Nie robi tego a właśnie ze strzelonych goli rozlicza się napastnika. Jeden gol w du...oklasie to żenada jest. Może to wina trenera, że nie potrafi go dobrze ustawić na boisku. Zresztą cały nasz atak z Rosołkiem na czele to śmiech na sali.

Ja osobiście zapamiętam Guala jako słabego wręcz beznadziejnego i zagubionego napastnika. Na dodatek robi z siebie błazna z tymi podwiniętymi gaciami.

Podsumowując rundę jesienną w wykonaniu Guala to napiszę tak.

Do d..y z taką grą.

Czy rundę wiosenną będzie miał lepszą? Raczej tak bo zagrać gorzej to już się nie da. odpowiedz

bum - 44 minuty temu, *.234.68 @Darek:

Malkontent do potęgi hahaha.

Gość prawie nie gra i wygląda na sfrustrowanego.

On jest klasowym graczem potrzebuje czasu i zaufania. Śmieszą mnie opinie gości którzy go znają z jagi i chcieli go tu a po pół roku wieszają na nim psy....

Jesteście beznadziejni. Gość nie może się zaaklimatyzować tak to wygląda. A machanie łapami Wszołka i darcie ryja nie pomaga. Taki wszolek też był tu nikim a teraz się buja jakby był legionistą od zawsze. Ci ja mam wam powiedzieć.....? Oczy macie w du...ie chyba wszyscy hehe

I te wasze plucie jadem masakra odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.234.87 Wierzę w niego....

On potrzebuje wsparcia kolegów z drużyny i zaufania. Jest innym typem piłkarza i człowieka. Hiszpanie są inni..... Moim zdaniem odpali na grubo tylko żeby go nie rostrzelali polscy znafcy piłkarscy....

Vamos Gual!! odpowiedz

xman - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gual to niedługo w stringach będzie "grał" odpowiedz

Dramat - 3 godziny temu, *.plus.pl Gual jest fatalny, dramatyczny, najsłabszy. odpowiedz

