Berkieta najlepszym polskim juniorem sezonu 2023

Tomasz Berkieta był najlepszym polskim juniorem (U-18) w sezonie 2023. Legionista zajmuje 16. miejsce w klasyfikacji ITF juniorów. W tym roku tenisista Legii zwyciężył w Vigo J200, był w finale Sanxenxo J300, półfinale Australian Open, ćwierćfinałach Wimbledonu i Kairu J300. Berkieta jest zgłoszony do przyszłorocznego juniorskiego Australian Open. Berkieta w styczniu będzie siódmym juniorem świata, a w Melbourne zagra z trójką. W najbliższych dniach legionista wystartuje w turnieju ITF M15 w Monastyrze. Malwina Rowińska jest trzecią Polką, która w roku 2023 uplasowała się w najlepszej setce. Legionistka zajmuje 90. miejsce w ITF juniorek.

