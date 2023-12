Wyniki legionistów w memoriale Zbigniewa Majewskiego

W ostatni weekend w Zielonej Górze odbył się coroczny memoriał Zbigniewa Majewskiego w pięcioboju nowoczesnym, w którym startowali zawodnicy Legii. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Małgorzata Karbownik z wynikiem 1378 pkt. Legionistka uzyskała 3. wynik w szermierce (14 wygranych pojedynków), 1. w pływaniu (2:14.06 min.), 6. w jeździe konnej (601 pkt.) oraz drugi w laser run (11:39.14 min.). Pola Wolska była szósta, Maja Biernacka - dziewiąta. Trzecie miejsce zajął zawodnik Legii, Daniel Ławrynowicz z wynikiem 1458 pkt. Legionista uzyskał 7. wynik w szermierce (13 wygranych pojedynków), 3. w pływaniu (2:06.22 min.), 4. w jeździe konnej (687 pkt.) oraz drugie w laser run (10:13.80 min.). Pozostali legioniści zajęli miejsca: 6. Igor Radomyski , 7. Hubert Skibiak oraz 9. Łukasz Nowik . W rywalizacji juniorów do lat 17, na miejscu drugim uplasował się Maksymilian Dobosz . Pozostali legioniści zajęli miejsca: 8. Antoni Cisek, 19. Sebastian Pawlak, 21. Kajetan Szpryngiel, 22. Tomasz Wasiuk, 23. Dominik Radomyski. Wśród juniorek trzecia była Aleksandra Kazubska . Kolejne miejsca zajęły: 5. Hanna Jakubowska, 6. Hanna Matusik, 9. Olga Cisek.

