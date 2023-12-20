Tenis
Wyniki Urbańskiego w Junior Orange Bowl International Championships 2023
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisista Legii, Jan Urbański udanie zaprezentował się podczas Junior Orange Bowl International Championships 2023 do lat 14, który rozegrany został na Florydzie. Legionista po pokonaniu trzech rywali, przegrał dopiero z rozstawionym z numerem drugim Amerykaninem, Andrew Johnsonem 3-6, 2-6.
Wyniki legionisty:
Jan Urbański - Alexander Lerman (USA) 6-3, 6-1
Jan Urbański - Alexander Farias (USA) 6-2, 6-7(3)
Jan Urbański - Oluwaseun Peter Ogunsakin (Nigeria) 6-3, 4-6, 6-4
Jan Urbański - Andrew Johnson (USA) 3-6, 2-6
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