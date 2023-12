Wyniki Urbańskiego w Junior Orange Bowl International Championships 2023

Tenisista Legii, Jan Urbański udanie zaprezentował się podczas Junior Orange Bowl International Championships 2023 do lat 14, który rozegrany został na Florydzie. Legionista po pokonaniu trzech rywali, przegrał dopiero z rozstawionym z numerem drugim Amerykaninem, Andrew Johnsonem 3-6, 2-6. Wyniki legionisty: Jan Urbański - Alexander Lerman (USA) 6-3, 6-1 Jan Urbański - Alexander Farias (USA) 6-2, 6-7(3) Jan Urbański - Oluwaseun Peter Ogunsakin (Nigeria) 6-3, 4-6, 6-4 Jan Urbański - Andrew Johnson (USA) 3-6, 2-6

