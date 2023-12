Wszołek w jedenastce 19. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa wygrała z Cracovią 2-0 w ramach 19. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu do najlepszej jedenastki kolejki trafił Paweł Wszołek. Legionista został wyróżniony także tydzień wcześniej. Jedenastka kolejki: Valentin Cojocaru (Pogoń) - Joel Pereira (Lech), Ariel Mosór (Piast), Artur Craciun (Puszcza), Dawid Abramowicz (Radomiak) - Paweł Wszołek (Legia), Daisuke Yokota (Górnik), Nene (Jagiellonia), Damian Kądzior (Piast), Kamil Grosicki (Pogoń) - Erik Exposito (Śląsk)

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wszołek za mecz z Cracovią? Zgłupiałem... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.