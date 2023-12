Komentarze (69)

Arczi - 1 godzinę temu, *.chello.pl o mistrzu w takim skladzie zapominamy jeden mecz fajny nastepny szkoda gadac brak glebi skladu a szczegolnie z takimi zawodnikami jak Rosołek,Dias i Tobiasz odpowiedz

12345 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pamiętacie ostatni mecz Tobiasza z zeszłego sezonu w Gdańsku?

odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.net.pl Mam nadzieję że na wiosnę 3/4 tego g.wna nie zobaczymy w składzie łącznie z trenerem.Awans w LK to mały plus ale obciachu jaki nam przynieśli w lidze wybaczyć im nie można, z kim by nie grali zawsze drżenie o wynik . Wesołych Świąt nie będzie przez tych łachmetów . odpowiedz

Cichy - 1 godzinę temu, *.com.pl Sprzedali mecz i tyle odpowiedz

lopezzz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wywalcie tego Malarza - Co on zrobił z Tobiaszem ??? odpowiedz

Kokomo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten recznik gra u buka na bank odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ten mecz pokazuje jak wąska jest kadra. Bez Wszołka k Slisza i nie istnieją. Spora grupa graczy - Kun , Gual, Tobiasz, Pekhart , Dias , Baku i drewno Rosołek powinni odejść. odpowiedz

Kiks - 1 godzinę temu, *.net.pl Kuźwa czy ktoś z tymi pajacami trenuje strzały na bramkę ...Nie rozumiem jak można odesłać taki cyrk !!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl jak my chcemy grać o mistrza mając paralityka w bramce ?



rozwiać z nim kontrakt !!! dać odprawę i niech szuka sobie miejsca gdzieś okręgówce , wyjdzie to z korzyścią dla Legii !!! odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie mam pojęcia jak tak można grac. Czy oni nie wiedzą że dla nas liczy się tylko mistrzostwo ? To nie ma znaczenia , że o nie, nie gramy i że nie mamy na nie żadnych szans ! Piłkarze nie szanują kibiców ! odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kolejny strata punktów z kelnerami ze strefy spadkowej. W lidze Legia gra totalne dno. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie podniecajcie się tym meczem, opchnęli go tak jak już nie raz to zrobili w tym sezonie i w poprzednich. Dorabianie na lewo wraz z bukmacherką trwa w najlepsze. Kilka lat temu też się dogadali z Cracovią i pozwolili jej wygrać w Pucharze Polski i w zamian za to podłożyli się w Warszawie dając mistrzostwo ligi. Polska piłka to gó...o odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przykro mi to pisać ale wygląda na to ,że w lidze po prostu oszukują kibiców bo grać potrafią co pokazują w europie. W lidze oszukują odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. Rosołek i wszystko jasne odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No i 9 punktów straty stalo się faktem. Albo 8. Cóż... Średni jednak ten zespół. odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Wirtuoz rosolek ma pustą bramkę i strzela w słupek.Niech on z tym Kacperkiem sp.....ja z tego klubu. odpowiedz

Lk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Won: jeszcze gual razem z nimi.

To jest niestety prawdziwy obraz naszej Legii. Ktoś bredził, że mamy silną drużynę. Nic nie mamy. Może chwilami 2 lub 3 coś gra, reszta to szrot bez umiejętności i ambicji. Nie chce mi się dalej wyliczać.... odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak to leciało po AZ? " Tylko mistrzostwo", chyba nie dodane zostało że w bierki albo warcaby. odpowiedz

Legionowo - 1 godzinę temu, *.. Już po meczu Rosołek,Dias i Tobiasz odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wstyd żadnego wytłumaczenia grają? Jak paralitycy żadnego strzału brak ambicji dla nich liczą się tylko europejskie puchary żeby się wybić WSTYD odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.netcity.pl jakim cudem kun czy dias są w Legii. to piłkarskie kaleki odpowiedz

Tot - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz odejdz juz proszę odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Narzekaliśmy na rosolka ale ten gual przebija wszystkich odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie wyszli z autokaru. Dalej śpią. Z ławki nie ma kim postraszyć. Tobiasz to brać za niego kasę i niech chociaż Malarz stoi w bramce. Koniec marzeń o mistrzostwie. Kun nagle chodzi po innej stronie niż cały sezon. Super wzmocnienia. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr I po meczu. odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.net.pl Prezenty pod choinkę dla kibiców grajcary potrafią robić nic tylko im przyklasnąć. odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W sufit to Ty głową walisz,w środku pola odpowiedz

Tobiasz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tobiasz ale jestem słaby. Jak na razie wszystko wpuszczam. Może do Romy pójdę, wejdę prezesowi w tyłek to może będę bronił jak w Legii odpowiedz

Siwy(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl mam nadzieje ze to ostatni mecz tego recznika w Legi, moze jakieś Livingston weźmie go do 4 skladu za 10 euro !!!!



co idzie w światło to puszcza !!!!



tobiasz sabotażysto won z Legii !!!!



odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.. Wstyd poprostu zero szacunku dla tych co jeżdżę w środku tygodnia mąka nas kibiców za nic odpowiedz

Pioter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wspaniałe rozprowadzona obrona Legii i Cracoviia zamyka mecz. Zamiast trzeciego miejsca na koniec i sześciu punktów straty do śląska to jest d...a:( odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Do czołówki chcieli się zbliżyć. Dobre sobie. odpowiedz

k(L)on - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legia to my :

Możliwe, że do czołówki się zbliżają. Zależy tylko jak

zinterpretowali wyraz "czołówka" ?? odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kacperek gra więc oklep pewny odpowiedz

Ehh - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Szkoda liczyłem na remis przed meczem odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie da się tego ku.wa oglądać już. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ależ my jesteśmy słabi, a bramkarz będzie grać zawsze bez względu na formę odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl No i co?

Kacperek wpuszcza co w bramkę! odpowiedz

Giął gra przeciwko Legii w każdym meczu - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl On gra przeciwko Legii odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz wiesz że na linii bramkowej się stoi przy strzale z dystansu a przy dośrodkowaniu wychodzi się na 6 metr a nie odwrotnie?

Czy dla Ciebie to zbyt skomplikowane? odpowiedz

ADAM - 2 godziny temu, *.centertel.pl TAKIMI MECZAMI TRACI SIĘ MISTRZOSTWO LUB NADZIEJĘ NA NIE TRAGEDIA GWIAZDECZKI JEDNEGO MECZU HAŃBIĄ BARWY KLUB I TRADYCJE A MY PRZEZ NICH JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM PIŁKARZYKI PAJACYKI WKŁADY DO KOSZULEK odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Matko ale jesteśmy beznadziejni ,chyba po mistrzostwie jak ten mecz przegramy odpowiedz

Malkontent - 2 godziny temu, *.chello.pl Nasi grają dla prezesa Filipiaka... To było tak oczywiste i pewne, że tam przegramy, że pluję sobie w brodę że większych pieniędzy nie postawiłem na to.... odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 2 godziny temu, *.plus.pl Kolejny sprzedany mecz odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl FAJANSIARZE odpowiedz

Rychu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz wpuszcza wszystko co leci w światło bramki. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Z taką grą i z tym trenerem nic nie zdzialamy odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Masakra. Liczą na cud gdy wrzuca Josue. I ten paralityk Gual. Bez napastnika ciężko wygrać mecz. odpowiedz

Meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Następna rwa gwiazda z gwizdkiem.... odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo! Ręcznik jesteś niesamowity,ale masz układ z prezesem.na zawsze. odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Znowu w bramce Tobiasz... tragedia odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kacperek zamiast w bramce to na piątym metrze i zabrakło ręki żeby stracić strzał... odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Wszystko wraca do normy. Wynik był do przewidzenia. Szkoda. Mistrz się oddala. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl Już panowie pilarze mogliby się postarać i zagrać ten ostatni mecz na odpowiednim poziomie a nie takie ligowe gówno granie,o i jeszcze gola straciliśmy jak pisze ten komentarz,k... pięknie ech... odpowiedz

Bodek - 2 godziny temu, *.virginm.net Ależ ten Tobiasz jest cienki. odpowiedz

Gual z kocura u jagi u nas zrobił sie ogórem... - 2 godziny temu, *.02.net

18′ Gual w polu karny, ominął Glika, składa się do strzału... uderzenie zablokowane, będzie korner. odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl kibice Legi zakaz ?? czy pod stadionem ? odpowiedz

Pancio - 3 godziny temu, *.com.pl Ktoś wie czemu Wszołek po za kadrą?

odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pancio: kontuzja odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Pancio: jest napisane w relacji live że na drobny uraz. odpowiedz

Wszołek - 3 godziny temu, *.com.pl Ktoś wie czemu Wszołek po za kadrą?

odpowiedz

Lk - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wszołek: ma kontuzję. Ostatnio grał na środkach przeciwbólowych.

"Poza kadrą" piszemy łącznie. odpowiedz

Jasnowidz Pumpernikiel - 3 godziny temu, *.chello.pl Gdzie kibice Legii? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

............................... Hładun .....................

...............Pankov ... Burch ... Kapuadi .........

Dias ... Augustyniak ... Strzałek ... Ribeiro

......................... Josue ... Muci ...................

.............................. Gual .........................

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie nie przegrać tego , remis na trudnym terenie na koniec sezonu minimum i jest bajka odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.234.70 Come on Gual !

Dawaj Gual zamknij ryje malkontentom! odpowiedz

Gmoch - 2 godziny temu, *.orange.pl @bum: Słabo mu to na razie idzie, a też miałem nadzieję że się przełamie dzisiaj. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.145.131 @Gmoch:

No słabiutko niestety....

Oby wiosna okazała się przełomowa w tym przypadku odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @bum: i zamknął coś komuś, ale nie temu któremu chciałeś odpowiedz

