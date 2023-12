Konferencja

Runjaić: To była ciężka runda

Środa, 20 grudnia 2023 r. 21:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To zasłużone zwycięstwo Cracovii. Od samego początku nie pokazaliśmy takiej energii, jaka jest niezbędna do wygrania tutaj. Oba gole straciliśmy w łatwy sposób, chociaż pierwszy z nich był bardzo ładny i zdarza się może raz na rok. Mieliśmy kilka sytuacji, głównie po stałych fragmentach, ale nie udało się strzelić bramki i przegraliśmy. Nikt nie jest z tego powodu zadowolony, powinniśmy oczekiwać więcej od siebie, od Legii. Teraz mamy kilka dni wolnego na odpoczynek, bo graliśmy wiele meczów, to była ciężka runda. Potem atakujemy znowu. Mamy jeszcze 15 meczów, chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i jak najbardziej zbliżyć do sposobu, w jaki chcemy grać. Życzę wszystkim Wesołych Świąt. Na koniec wielkie podziękowania dla naszych kibiców. Byli wspaniali, wspierali nas od pierwszego meczu aż do dzisiaj. To wielka przyjemność, mieć takich kibiców. Mimo porażki, życzę im Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.









Mieliśmy sytuacje, nie wykorzystawszy ich. Nie po raz pierwszy. Mieliśmy to samo w meczach ze Stalą Mielec czy Wartą Poznań. Jeżeli nie strzelasz gola, to za chwilę go tracisz. Brakowało skuteczności, ale też jakości. Musimy nad tym mocno pracować. Wiosną nie będzie łatwo. Jesteśmy tego całkowicie świadomi. Dzisiaj nie mieliśmy do dyspozycji kluczowych graczy, jak np. Paweł Wszołek, Bartosza Slisza, Tomas Pekhart czy Blaz Kramer. To szansa dla ich zmienników, ale dzisiaj nie prezentowaliśmy poziomu, jakiego oczekuję.



Im mniej meczów wygrywamy, tym mniejsze szanse mamy na dogonienie Śląska, ale w piłce wszystko jest możliwe. Nie powinniśmy patrzeć tylko na pierwsze miejsce, bo jest wiele silnych zespołów w lidze na miejscach 2,3 czy 4. Dziś po raz kolejny straciliśmy szansę, żeby się zbliżyć do lidera. Mamy 9 punktów do odrobienia w 15 meczach, jestem tego świadomy. Mamy otwartą komunikację, więc zespół też to wie. Rok 2023 był dla nas dobry, wiele osiągnęliśmy, graliśmy na dobrym poziomie, musimy się teraz skupić na przyszłości, dobrze się przygotować.



W przerwie oglądałem sytuację z możliwym rzutem karnym. Nie jestem sędzią, ale może powinien być dla nas rzut karny. Nie jestem zadowolony. Ale sezon jest długi, nareszcie jest czas, żeby nieco odpocząć. Gratulacje dla Cracovii za zwycięstwo. Wesołych Świąt dla wszystkich.