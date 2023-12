Konferencja

Zieliński: Jestem dumny z chłopaków

Środa, 20 grudnia 2023 r. 21:48 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): Bardzo zależało nam dziś na zwycięstwie. Ze względu na oddanie hołdu śp. Profesorowi Filipiakowi w sposób należyty, czyli zwycięstwem z uznaną firmą, ale również na to, że nasza sytuacja w tabeli jest trudna i nie chcieliśmy zimować w strefie spadkowej. Oba zadania wykonaliśmy, spełniliśmy marzenia. Jestem dumny z chłopaków.









Mieliśmy ogromne kłopoty kadrowe przed tym meczem. Sześciu piłkarzy zachorowało, dwóm udało się zagrać, ale na pewno odczują ten mecz bardziej. Chwała chłopakom, że w tak ciężkiej sytuacji dali z siebie wszystko i potrafiliśmy dowieźć to 2-0 do końca, co nie zawsze jest regułą.



Za wcześnie dziś na ocenę rundy. Nie możemy powiedzieć, że wygraliśmy z Legią i runda jest super. Była ona przeciętna. Nasz dorobek punktowy jest jednak zbyt niski, na to co pokazywaliśmy w spotkaniach. Dziś nasi kibice dali nam ogromne wsparcie. Zawsze pamięta się ostatni meczu w rundzie i to pozostanie w głowach fanów i może coś zamaże. Da nam to też odpoczynek psychiczny, potrafiliśmy pokonać zespół, który będzie grał na wiosnę w pucharach. Cieszę się, że moi piłkarze umieli zareagować na to co działo się w niedzielę w Warszawie.



Zawsze uważałem Benjamina Källmana za dobrego napastnika. Nie bez przyczyny gra w reprezentacji Finlandii. To co dziś zrobił przy obu bramkach - chapeau bas. Ale cieszę się również z gry Karola Knapa i Takuto Oshimy, którzy na ten mecz dotarli prosto z łóżek. Duże uznania, że wytrzymali 90. minut. Nikt nie chciał schodzić, więc nie było zmian.



Byłem już zwalniany w Lechu Poznań po dwóch wygranych z rzędu, więc nie może mnie dziwić, że chce się mojego zwolnienia po porażkach. Ja wytrzymałem ciśnienie i zobaczymy co będzie dalej.



Motywacja filmikiem z pożegnania Profesora Filipiaka była spontaniczna. Głównym hołdem miał być dzisiejszy mecz. Zrobiliśmy to, bo tak wypadało. Fajnie, że za słowami poszły czyny, bo to się czasami mija.