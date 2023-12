Dali Cracovii prezent

Sędziowie

Główny: Karol Arys

Asystent: Marek Arys

Asystent: Marcin Janawa

Techniczny: Patryk Świerczek



Martinez76 - 20 minut temu, *.aster.pl Chyba sobie kpicie..? odpowiedz

s3p - 23 minuty temu, *.chello.pl z takim bronieniem, to my możemy zapomnieć o pozytywnych wynikach chyba, że atak przeciwnika będzie się kopał w czoło.

Brawo Kacperek, znowu pomogłeś. odpowiedz

Hiszpan - 29 minut temu, *.telnaptelecom.pl Dobry moment na zmianę trenera , taktyki i kilku graczy. odpowiedz

Sad - 29 minut temu, *.centertel.pl Beznadzieja, można było odrobić kilka punktów odpowiedz

(L) - 31 minut temu, *.t-mobile.pl rozwiązać kontrakt z tym sabotażystom z bramki !!!! w trybie pilnym odpowiedz

Single malt - 35 minut temu, *.wawtel.pl Podobno Kuchy ma wrócić???? odpowiedz

Darek - 35 minut temu, *.chello.pl Spokojnie przeanalizujemy to spotkanie i wyciągniemy wnioski.

I tak w kółko do za.. bania. odpowiedz

Koczi - 38 minut temu, *.centertel.pl Z taką grą to mam nadzieję że nie będzie mistrzostwa bo te patalachy na to nie zasługują. Są za słabi i każdy może z nimi wygrać. Grajki za 5 zł bi więcej nie są warci. odpowiedz

Czarny76 - 39 minut temu, *.. Już nawet komentatorzy sie z nas nabijają przytaczajac statystyki obronionych strzałów i miejsce jakie w tym rankingu zajmuje nasz Buffon.Wszyscy to widzą…wszyscy wiedzą że ten pajac nie jest gotowy na pierwszą drużynę ale…ale przy Łazienkowskiej mocarze twierdzą że jest ok i chłopak jest perspektywiczny.W co tu się gra?Ile jeszcze wstydu przed nami i co się musi stać żeby ten klub funkcjonował profesjonalnie? odpowiedz

paw_pawela - 39 minut temu, *.telkab.pl Zastanawiam się, czy jest ktoś z Legionistów, kto zasłużył na ocenę "3" i mam problem... odpowiedz

Hiszpan - 43 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Niech Areczek Malarz wypowie się na temat Tobiasza i uczciwej rywalizacji w bramce. odpowiedz

Kalman - 45 minut temu, *.orange.pl Ręcznik won z bramki!!¡! odpowiedz

13 - 48 minut temu, *.play-internet.pl Nie mam słów już od dawna na takie cyrki. Bez mistrzostwa jesteśmy w cz.d. odpowiedz

RobL - 49 minut temu, *.centertel.pl Czarny dzień dla Polski i ..Legii odpowiedz

Kruk - 51 minut temu, *.play-internet.pl Beznadziejnie, niestety nic innego się nie spodziewałem po tych grajkach. odpowiedz

Sobol - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Wydaje mi się że tym meczem pogrzebaliśmy swoje szanse na mistrzostwo. Oczywiście można się łudzić i wierzyć w cud. Tylko po co? odpowiedz

Wolf - 20 minut temu, *.virginm.net @Sobol: Ja już się przestałem łudzić nadzieją o mistrzostwie. Śląsk raczej nie będzie przegrywał wszystkiego a Legia też wszystkiego nie wygra. Jak zajmiemy 3 miejsce to będzie sukces. odpowiedz

13 - 55 minut temu, *.play-internet.pl Wygląda na to że Ci piłkarze którzy wiedzą że odejdą teraz lub w następnym oknie promują się w LKE. A liga ich już nie obchodzi bo wiedzą, że czy wygrają ligę czy przegrają to ich tu nie będzie.... Strategicznie to źle poukładana talia kontraktów. odpowiedz

Pan tik tak - 57 minut temu, *.orange.pl Właśnie przegraliśmy mistrzostwo Polski w takich meczach trzeba niestety punktować niestety nie wiem czy ktoś zauważył ale będzie to kiepski sezon bo puchar Polski za nami liga konferencji raczej jej nie zdabedziemy a teraz mamy miejsce poza podium jakim kolwiek więc wesoło nie jest szkoda bo takie granie w kratkę jest wrustrujace i pewnie niedługo będzie jak to bywa zmiana trenera odpowiedz

Kucik - 58 minut temu, *.239.167 1 celny strzał na cały mecz czy sie myle??? odpowiedz

Wolf - 58 minut temu, *.virginm.net To co dzisiaj zagrali to jest kryminał. Tym meczem już całkowicie przegrali walkę o mistrzostwo. Jak widać niektórzy zapominają jak się gra w piłkę w lidze. Ale w sumie ich jakoś to nie obchodzi. Przegrana w tą czy w tamtą na nich nie robi to wrażenia tylko nam się inni śmieją w twarz. Niech jadą na te urlopy i najlepiej niech nie wracają. odpowiedz

aqq - 58 minut temu, *.media.pl Nie rozumiem. Skupiają się na płotce zamiast celować w rybę. Przecież finansowo lepiej zdobyć mistrzostwo bo za same przegrane eliminacje Raków zarobił z drugiej milionów euro. A oni naprezaja żyły żeby dobrze wypaść w pucharze biedronki gdzie pieniądz i prestiż nie za wysoki zawalajac przy okazji ligę... odpowiedz

KraJan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tragedia. Ten mecz nawet trudno skomentować. Tam wszystko wyglądało źle. Bramkarz nie potrafiący prosto kopnąć piłki. Obrońcy, którzy zamiast walczyć o piłkę strefą wycofujący się do bramki. Pomocnicy przeszkadzający sobie nawzajem. Napastników nie zauważyłem. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tytuł artykułu powinien brzmieć" "Spier..one Święta"! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie dość ze z topem nie wygrywaliśmy w tym sezonie, to porażki takimi tuzami jak Stal Mielec, Cracovia czy remis z Wartą... No w lidze mamy cięższe mecze niż w lidze konferencji.... Tak to my podium ekstraklasy nie zdobędziemy... odpowiedz

Lol 73 - 1 godzinę temu, *.com.pl No to się k..... popisali. Prezent od piłkarzyków na święta. Kiedy w końcu ktoś zrozumie że Tobiasz to nie bramkarz dla Legii, on nie wybronił żadnego meczu. Co leci w światło to bramka. Poziom III ligi. za chwilę to nikt go nie będzie chciał nawet wypożyczyć a co dopiero go kupić. odpowiedz

Kik - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz daj ogloszenie na olx, moze ktos cie zechce ale w bramce mojej drużyny juz nie stawaj paralityku. Wychodzisz, cofasz sie dalej sie cofasz, w co ty grasz? w hokeja? Tu tak nie dziala, ta bramka ma 7m a nie 1.5m odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dno,niemoc i zero ambicji.recznik rządzi w Legii. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dalej nabijajcie "prawdziwi kibice" kabzę korpoludkom typu Miodowy. odpowiedz

Mike - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja tak trochę z zewnątrz. Obstawiłem Was x2, 30 w plecy, jak taki zespół tyle może przegrać z czarodziejem Josue, no w ogóle? odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.160.215 NIe można na to patrzeć. odpowiedz

O to to - 1 godzinę temu, *.net.pl Gual, żenada , człowieku, w co ty grasz odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Umarł właściciel Cracovii A to Legia grała jakby była w żałobie.

Rozpaczliwy styl ???????? odpowiedz

Kacper i Rafcio - 1 godzinę temu, *.255.233 August oglądaj całą zimę pierwszą bramkę co z Tobą zrobił ten Fin. Kacperek brak słów do Twoich umiejętności. Statystyki coraz lepsze, niedługo Premiership. O Gualu już nie będę pisał nic. Białystok czeka. Dziękujemy my kibice Legii za super podejście i super prezent na święta. Tylko wy to macie w du...m odpowiedz

O to to - 1 godzinę temu, *.net.pl Gual, co się z tobą stało, sam potrafiłeś w poprzednim sezonie wygrać mecz, a teraz , człowieku , ludzie, żenada totalna, odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wstyd i hańba. Czuję się oszukany odpowiedz

Ale ten Augustyniak jest słaby! - 1 godzinę temu, *.. Kiedyś Legia zwolniła Urbana będąc liderem w lidze, może teraz wywalą Runiajica grajac na wiosnę w pucharach.



Augustyniak najgorszy na boisku, jak on może grać w środku obrony. Przez niego Legia powinna stracić jeszcze jedną bramkę.

Ten pajac z Hiszpanii z podciągniętymi spodenkami znowu dno.

Kun na prawej pomocy… serio? Na prawdę nie było innych opcji?

Tobiasz… jedyny jego atut to bycie młodzieżowcem.



Legia w lidze gra syf, bo oni za grosz nie potrafią grać atakiem pozycyjnym. odpowiedz

Siux - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de To co dziś zagrali to żenada. Ie ma zmienników. Kadra do przewietrzenie odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzisiaj gra poniżej krytyki. Nie pierwszy raz już w tym sezonie. Gual, Tobiasz, Rosołek - co wy robicie, wy nasza Legię hańbicie! Nie nadajecie się do pierwszego składu Legii. odpowiedz

Wacha - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Mecz można przegrać, ale po walce.



Nasi nie wyszli z autokaru, zagrali jak za karę..



Czuję się jako Kibic zwyczajnie oszukany.



Jak to było krzyczane: "Tylko mistrzost..." - że co??? odpowiedz

GOLAS - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kalman całą rundę 1 gol..Legii wali dwa hahaha

Przepis o młodzieży wycofany więc won z ręcznikiem z bramki L odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Popłuczyny… odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.com.pl Ogólnie z tym trenerem my dużo nie ugramy , potrzebujemy Legii walczącej , dzisiaj za wolni bez pomysłu ja rozumiem że ileś tam meczy mają rozegranych ale po to mają te czytniki i pomiary które pokażą który jest zmęczony . Ogólnie cały czas czekam za Papszunem .pisać można dużo ale nie takiej Legii chce oglądać coś wygrywają ale to Legia i oczekuje innej gry odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Kto kur. sprowadza takie dziadostwo do klubu jak niemoty i niedojdy grają co niektórzy. Zieliński do roboty w zimie a część do rezerw wg mnie h...j. grają kapuadi Dias Gual sprzedać muciego i Tobiasz reszta niech się ogarnie albo wypad z LEGII odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wesołych Świat dla Kibiców wszystkich a Ci gracze to wszystko muszą spieprzyć swieta tez niestety Mistrza w tym sezonie nie bedzie odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Krótka piłka, Pan Tobiasz, Gual, Rosołek, Kun, Strzałek to nie jest poziom Legii. Niestety ten mecz obnażył wszystkie błędy tych zawodników jakie prezentowali przez cały sezon. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie podniecajcie się tym meczem, opchnęli go tak jak już nie raz to zrobili w tym sezonie i w poprzednich - zagrali dla prof. Filipiaka. Dorabianie na lewo wraz z bukmacherką trwa w najlepsze. Kilka lat temu też się dogadali z Cracovią i pozwolili jej wygrać w Pucharze Polski i w zamian za to podłożyli się w Warszawie dając mistrzostwo ligi. Polska piłka to gó...o odpowiedz

Wa(L)di - 1 godzinę temu, *.net.pl Bez ambicji i honoru wszyscy jak jeden do odstrzału to nawet na wkłady do koszulek się nie nadają odpowiedz

Matias - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powiedzcie mi, do pewnego momentu nie można było się zdecydować który napastnik dziś wyjdzie bo każdy grał ponad stan, obecnie nagle nikt nie strzela. Dlaczego? odpowiedz

Olo - 46 minut temu, *.chello.pl @mietowy: A to w poprzednim sezonie był mistrz? odpowiedz

OsiLLl - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pierwszy wniosek po dzisiejszym meczu. Kupić Kallmana!!! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @OsiLLl: Ja bym wolał Oshime... W ogóle powinniśmy zejść z Portugalczyków na Azjatów. Bo to pracowici zawodnicy, szybcy i z techniką , Oshima z Cracovii czy Yokota z Górnika do Legii. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Myślę, że wygrana w poprzednim meczu i tak zafałszowałaby obraz tej ligowej rundy. Są piłkarze, którzy chcieli sie wypromować w czwartki i zmiennicy, którzy nie powinni wychodzić nawet w sparingach, bo szkoda dla nich czasu. Kun, Celhaka, Dias, Tobiasz - pierwsza liga na was czeka. A na Rosołka druga. odpowiedz

Serek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bez bramkarza i napastnika to nie jest zły wynik odpowiedz

Tobiasz won! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dziadostwo straszne. Ręcznik jak zwykle nic nie wyjął co leciało to wpadło, Gual mega irytujący ogólnie dobrze że już przerwa w oglądaniu tej padliny grajków którzy wybieraja mecze w których chcą grać. Szkoda kibiców tylko. odpowiedz

lomerasz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Mega dno - Co robią w Legii takie wynalazki jak Gual , Riberio, Celhaka, Kapuadi, Pankov, Diaz, Elitim, Baku...

Przecież to jest taki szrot i pażdzież że oczy bolą !!! odpowiedz

Jar - 1 godzinę temu, *.160.82 Szmaciarstwo i tyle. Tobiasz przy dwóch bramkach powinien zachować się lepiej. odpowiedz

Prażanin - 1 godzinę temu, *.plus.pl Minimaliści...... odpowiedz

Taka prawda - 1 godzinę temu, *.net.pl Liczy się śmieszny puchar intertoto, bo tam jest hajs. Zrozumcie! odpowiedz

Kobra - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @Taka prawda: ale w przyszłym roku nie będzie tego pucharu i nie będzie kasy. Zrozum. odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A pies ich..............aby w Święta dostali sraki. Wstyd i kompromitacji ciąg dalszy. Pajace! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl @Pit: cała prawda i mam pytanie dlaczego wobec zawodników nie są wyciąganie źadne konsekwencje. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.lunet.eu Oglądanie dzisiejszego meczu to strata 2 godzin. Czekam na wypowiedzi w stylu : nie możemy tak grać odpowiedz

Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nie da się na tą żenadę patrzyć. Oczy bolą. Katastrofa. Rozgoniłbym te dziadostwo i nie dał złotówki za taką postawę. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Rosołek, Tobiasz i Gual wyp.... odpowiedz

Jej - 1 godzinę temu, *.autocom.pl No to mamy remis oni wygrali z nami my z nimi ;) odpowiedz

Tobiasz won - 1 godzinę temu, *.216.170 Tobiasz WON! odpowiedz

