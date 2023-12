Pankov: W pierwszej kolejności musimy przeprosić kibiców

Środa, 20 grudnia 2023 r. 22:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

- Byliśmy dziś zmęczeni bardziej niż zwykle. Zagraliśmy już w tym sezonie 14-15 meczów więcej niż pozostałe drużyny z Ekstraklasy. To nie może nas jednak tłumaczyć. Cracovia zasłużyła dziś bardziej na zwycięstwo, była zdecydowanie agresywniejsza - powiedział po porażce z Cracovią obrońca Legii, Radovan Pankov.









- Zabrakło w naszych szeregach kilku podstawowych zawodników, ale mówię, nie możemy się usprawiedliwiać. Musimy w przyszłym roku grać zdecydowanie lepiej w lidze. W europejskich pucharach poszło nam znakomicie, ale w Ekstraklasie musimy się poprawić.



- Ogólnie ta runda była dobra zarówno dla mnie, jak i dla Legii. Kiedy tu przyszedłem miałem jedno marzenie - jeszcze raz poczuć klimat Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że to się spełni. W pierwszej kolejności musimy jednak przeprosić kibiców. Na początku musimy sięgnąć po tytuł, a tym meczem się od tego lekko oddaliliśmy.



- Można porównać ze sobą ligę polską i serbską. Presja jest duża, ale może nieco większa w Serbii. Dla mnie tam jest wszystko lepiej czytelne, bardziej zrozumiałe. Nie mam również bariery językowej, choć zamierzam się jak najszybciej nauczyć polskiego. Tu również jest duża presja, większość piłkarzy chce za wszelką cenę pokonać Legię, grają na sto procent. Co za tym idzie, my również musimy dać z siebie wszystko. Grając na 90% będzie to za mało, bo liga jest wyjątkowo fizyczna, bardziej niż serbska.



- Bardzo chciałbym nauczyć się języka polskiego i zrobię wszystko, by to zrobić. Ten język jest dość trudny, z chłopakami dogaduję się jakoś po angielsku, ale wolałbym się dogadywać po polsku.