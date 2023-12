Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Piątek, 22 grudnia 2023 r. 18:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zamiast świątecznych prezentów w postaci pozytywnych ocen, piłkarze Legii otrzymali od Was same rózgi za boiskową postawę w środowym meczu z Cracovią. Najwyższa uzyskana nota to 2,3 w skali 1-6, którą otrzymał Radovan Pankov. Najniższa ocena trafiła do Marka Guala - 1,4. W sumie oceniało 558 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,8.









Pankov 2,3

Kun 2,0

Josue 2,3

Kapustka 2,1

Yuri Ribeiro 2,0

Elitim 1,9

Kapuadi 1,8

Celhaka 1,8

Baku 1,8

Augustyniak 1,7

Dias 1,7

Strzałek 1,7

Tobiasz 1,6

Muci 1,6

Rosołek 1,6

Gual 1,4