Plus miesiąca

Plus grudnia: Radovan Pankov

Sobota, 23 grudnia 2023 r. 11:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W grudniu Legia Warszawa rozegrała sześć meczów. Cztery z nich odbyły się w ramach Ekstraklasy z: Zagłębiem Lubin (3-0), ŁKS-em (1-1) i dwukrotnie z Cracovią (2-0, 0-2). Dodatkowo legioniści rywalizowali z Koroną Kielce w Pucharze Polski (1-2 p.d.) i wygrali 2-0 z AZ w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Najlepszym legionistą w grudniu został Radovan Pankov.



Serb był jedynym zawodnikiem w Krakowie, który otrzymał plusa, co bardzo pozytywnie wpłynęło na jego miejsce w klasyfikacji. To był jego dobry miesiąc. Zagrał w pięciu spotkaniach (nie wystąpił w fatalnym meczu warszawiaków w Kielcach) i otrzymał aż cztery pozytywne oceny. Dodatkowo zdobył swoje debiutanckie trafienie z "eLką" na piersi. Drugie miejsce w klasyfikacji zajął Josue. Portugalczyk przegrał, bo pomimo takiej samej liczby plusów co Pankov, otrzymał jednego minusa za słabe wejście na murawę w pucharowym starciu z Koroną. Bardzo pozytywnie zapamiętamy jego dwie asysty w rywalizacji z AZ, której wygranie zapewniło zespołowi wyjście z grupy. Trzecie miejsce w klasyfikacji należy do Rafała Augustyniaka. W grudniu zanotował kilka pewnych występów, przykładowo z Holendrami przy Łazienkowskiej, ale przytrafiło mu się również fatalne spotkanie w Krakowie. Stąd ocena Augustyniaka: trzy plusy i jeden minus.



Na samym dnie klasyfikacji znalazł się Ernest Muci. Albańczyk każde spotkanie zakończył z negatywną oceną. Mało wnosił do gry warszawiaków, dodatkowo nie strzelił żadnego gola i nie zanotował ani jednej asysty, co wygląda źle, zważając na fakt, że pięć z sześciu spotkań rozpoczynał od pierwszej minuty. Nieco lepsze noty przyznaliśmy Marcowi Gualowi. Hiszpan otrzymał o dwa minusy mniej, przyznaliśmy mu też jedną pozytywną ocenę. Również w grudniu piłkarz nie "przełamał się" w Ekstraklasie. W lidze na gola czeka grubo ponad cztery miesiące.



Pełna klasyfikacja:

Radovan Pankov - 4

Josue - 4 / 1

Rafał Augustyniak - 3 / 1

Paweł Wszołek - 2

Bartosz Slisz - 3 / 2

Yuri Ribeiro - 1

Juergen Elitim - 2 / 2

Blaz Kramer - 2 / 2

Kacper Tobiasz - 2 / 2

Steve Kapuadi - 2 / 3

Patryk Kun - 1 / 2

Artur Jędrzejczyk - 1

Gil Dias - 2

Marc Gual - 1 / 4

Ernest Muci - 6