Łyżwiarstwo

Wyniki legionistów w PP

Środa, 20 grudnia 2023 r. 06:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim, z udziałem sporej grupy zawodników Legii. Była to doskonała okazja do sprawdzenia dyspozycji zawodników przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski na Dystansach. Karol Karczewski nie miał sobie równych na 1500 i 5000 metrów. W kat. Junior C, na dystansie 1500 metrów zwyciężyła Julia Jaroszewicz z wynikiem 2:19.22 min.



Wyniki legionistów:

500m: 3. Mateusz Kania 37.50s

500m (kobiety): 16. Victoria Szewczyk 44.36s, 17. Julia Jaroszewicz 44.41s, 30. Maria Kania 45.47s, 43. Zofia Szombara 46.76s, 51. Urszula Dymkowska 47.68s, 53. Julia Karczewska 47.81s, 75. Gabriela Puczen 51.16s, 76. Olga Grzelka 51.27s, 79. Maja Szczykutowicz 52.42s

1000m: 10. Mateusz Kania 1:17.38 min.

1500m (kobiety): 8. Victoria Szewczyk 2:19.20 min., 9. Julia Jaroszewicz 2:19.22 min., 29. Zofia Szombara 2:26.88, 33. Julia Karczewska 2:32.29, 41. Urszula Dymkowska 2:36.00, 55. Gabriela Puczen 2:45.17, 64. Olga Grzelka 3:03.64

3000m: 7. Karol Karczewski 4:12.70 min.

500m (kobiety): 5. Victoria Szewczyk 43.55s, 20. Maria Kania 45.46s, 30. Urszula Dymkowska 46.76, 31. Zofia Szombara 46.81, 33. Julia Karczewska 47.16, 55. Gabriela Puczen 50.45, 57. Olga Grzelka 50.86, 59. Maja Szczykutowicz 51.21

500m: 1. Mateusz Kania 37.65s

1000m (kobiety): 6. Victoria Szewczyk 1:30.01 min., 24. Zofia Szombara 1:34.95, 29. Julia Karczewska 1:37.35, 30. Urszula Dymkowska 1:37.89, 51. Gabriela Puczen 1:46.81, 53. Olga Grzelka 1:53.12

1500m: 1. Karol Karczewski 1:57.34 min., 7. Mateusz Kania 2:05.72

3000m (kobiety): 2. Victoria Szewczyk 4:56.32 min., 12. Maria Kania 5:15.24, 19. Zofia Szombara 5:26.10, 22. Julia Karczewska 5:33.40, 24. Gabriela Puczen 5:38.26, 25. Urszula Dymkowska 5:38.51

5000m: 1. Karol Karczewski 7:36.15 min.



Wyniki młodzików:

500m: 5. Julia Jaroszewicz, 17. Zofia Szombara, 37. Olga Grzelka, 40. Maja Szczykutowicz

1500m: 1. Julia Jaroszewicz, 10. Zofia Szombara, 35. Olga Grzelka

500m: 14. Zofia Szombara, 32. Olga Grzelka, 34. Maja Szczykutowicz

1000m: 10. Zofia Szombara, 30. Olga Grzelka

3000m: 8. Zofia Szombara