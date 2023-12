Żyleta zamknięta na mecz z Molde!

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Yak - 4 minuty temu, *.chello.pl Bandyckie metody uefy odpowiedz

Staszek Przedkryta E - 5 minut temu, *.98.34 Macie swoje świecidełka. odpowiedz

Siwy(L) - 6 minut temu, *.t-mobile.pl dla takich oprawa warto :) DUCK UEFA odpowiedz

Mordziaty - 14 minut temu, *.play-internet.pl Bylo to do przewidzenia. I co teraz? Jakis madry glos cos powie? odpowiedz

Warszawiak - 7 minut temu, *.chello.pl @Mordziaty: Mądrego tu nie ma odpowiedz

Januszek - 5 minut temu, *.chello.pl @Mordziaty: Jest dobrze a bedzie jeszcze lepiej :) odpowiedz

Olek Kibolek (jakiś mądry głos) - 3 minuty temu, *.inetia.pl @Mordziaty: Mordziata Mordko, sam sobie odpowiedziałeś jeszcze przed zadaniem pytania: "Było to do przewidzenia".

Don't Cry.

odpowiedz

Olo - 18 minut temu, *.centertel.pl Czy my się jeszcze tym przejmujemy.

Wiadomo, że na zakazać pojedziemy a u nas staniemy na wschodniej odpowiedz

bwisnia - 25 minut temu, *.multiplay.pl Ale 40 tys za piro dla Nas = 40 tys dla AZ za pobicie Prezesa + członków sztabu odpowiedz

Dossa Junior - 34 minuty temu, *.chello.pl wielka szkoda odpowiedz

SdK - 35 minut temu, *.play-internet.pl Przenieść mecz pod pretekstem awarii na Ł3 na stadion narodowy odpowiedz

Zdzichu - 17 minut temu, *.play-internet.pl @SdK: stadion Legii to stadion na Łazienkowskiej nie narodowy,sam sie na narodowy przenieś. odpowiedz

Kamuflaż - 37 minut temu, *.tpnet.pl Ale du...a zabolała, po tej oprawie :) żadem problem, przeniosą się na południową. odpowiedz

Dickson Chotowski - 38 minut temu, *.btcentralplus.com Walczyc do upadlego. Nawet jak zostanie 1 grosz to sie nie poddamy. D@@K UEFA MAFIA !!!!!! odpowiedz

dens - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Co za zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 44 minuty temu, *.246.2 No nic.. Pozostało sie odwołać i czekać na cud. odpowiedz

Komar - 44 minuty temu, *.chello.pl Żałosne duck uefa odpowiedz

LEGION - 46 minut temu, *.chello.pl Je.... UEFA !!!!!



p.s. A może tak następnym razem piro na rodzinnej. Najwyżej ja zamkną . a Żyleta będzie pełna ;););) odpowiedz

SEB - 47 minut temu, *.vultrusercontent.com D U C K uefa odpowiedz

źródeł - 47 minut temu, *.play-internet.pl Zero zaskoczenia, tak musiało się stać. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.