Zmarł Janusz Gortat

Dzisiaj, w wieku 75 lat zmarł wspaniały przed laty pięściarz Legii Warszawa, Janusz Gortat . Urodzony w Brzozowie sportowiec, był 6-krotnym mistrzem Polski w wadze półciężkiej, zdobył również 5 tytułów wicemistrzowskich. W latach 1972 i 1976 zdobył dwa brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich w wadze półciężkiej. Podczas międzynarodowych startów wywalczył tytuł wicemistrza Europy w 1973 roku. Był także uczestnikiem ME w 1969, 1971 i 1975, a także Mistrzostw Świata w 1978 roku. 16 razy walczył w reprezentacji Polski, odnosząc 15 zwycięstw. Po zakończeniu kariery zawodniczej, był trenerem sekcji bokserskiej Legii, trenując m.in. Andrzeja Gołotę.

