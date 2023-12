Oprawy kibiców Legii w 2023 roku (cz. 2)

Wtorek, 26 grudnia 2023 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 2023 roku nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych, przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Wiosną ubiegłego sezonu mogliśmy oglądać 10 prezentacji, zarówno na stadionie przy ul. Łazienkowskiej, jak i na wyjazdach. Podobnie było jesienią obecnego sezonu. Która z opraw zapadła Wam w pamięć najbardziej? Poniżej prezentujemy część drugą naszego zestawienia - oprawy z jesieni 2023.



1. Sektorówka i race

21.07.2023 Legia - ŁKS Łódź



W drugiej połowie spotkania legioniści rozciągnęli sektorówkę A'la Boras, po czym po odliczaniu odpalili 80 rac.







2. Race w Szymkencie

27.07.2023 Ordabasy Szymkent - Legia



Około 60. minuty po krótkim odliczaniu sektor rozświetlił się na czerwono blaskiem kilkunastu rac.







3. Sen o Warszawie

03.08.2023 Legia - Ordabasy Szymkent



Podczas rewanżowego spotkania z Ordabasami Szymkent na dole Żylety rozciągnięty został transparent "Sen o Warszawie", później zjechała malowana sektorówka, przedstawiająca trzech Powstańców Warszawskich oraz widok dzisiejszej stolicy naszego kraju z mostami i licznymi wieżowcami. Zaraz po zaprezentowaniu sektorówki, z głośników puszczona została Powstańcza pieśń "Warszawskie dzieci", a Żyleta śpiewała głośno refren "Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, Stolico damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew".











4. Ultras w Wiedniu

17.08.2023 Austria Wiedeń - Legia



Przy wyniku 2-3 w sektorze gości zaprezentowana została oprawa. Z jednej strony rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca kostuchę z flagą Legii i napis ULTRAS. Z boku sektora rozbłysnęły spore ilości stroboskopów.







5. Legioland

31.08.2023 Legia - FC Midtjylland



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa tematyczna, nawiązująca do leżącego nieopodal Herning Legolandu. Na dole Żylety rozciągnięty został malowany transparent "Legioland", przedstawiający klocki Lego w odpowiedniej konfiguracji barw (czerwony, biały, zielony). Następnie z góry trybuny zjechała sektorówka przedstawiająca trzy ludziki Lego. Prezentację uświetniło konkretne racowisko po bokach, z foliami aluminiowymi w barwach w tle.







6. Piro na meczu z Widzewem

03.09.2023 Legia - Widzew



Kilka minut po przerwie na Żylecie zaprezentowany został konkretny pokaz pirotechniczny - na górnej kondygnacji odpalone zostały świece dymne, kilkadziesiąt rac, a na dole ognie wrocławskie i stroboskopy.







7. Welcome to the jungle

21.09.2023 Legia - Aston Villa



Podczas "Snu o Warszawie" zaprezentowana została oprawa. Najpierw na dole Żylety rozciągnięty został transparent "Welcome to the jungle", a chwilę później nad nim zjechała malowana sektorówka przedstawiająca goryla. Całość uzupełniły czerwone i zielone kartoniki tworzące tło. Chwilę później nastąpiło pobudzenie goryla - jego oczy rozbłysły na czerwono.







8. Piro i flagi

21.10.2023 Śląsk Wrocław - Legia



W pewnym momencie sektor Legii wypełnił się czerwonymi, białymi i zielonymi machajkami, które dopełniało podświetlenie kilkudziesięcioma stroboskopami.







9. To dzięki przyjaźni stoimy tu razem

05.11.2023 Radomiak Radom - Legia



Około 25. minuty spotkania zaprezentowana została zgodowa oprawa. Na środku trybuny rozciągnięty został malowany transparent z barwami i łączonymi herbami Radomiaka i Legii, a także hasłem "To dzięki przyjaźni stoimy tu razem". Po odliczaniu od 10 odpalonych zostało ponad nim kilkadziesiąt rac.







10. Warsaw never surrender

09.11.2023 Legia - Zrinjski Mostar



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - kartoniada "WARSAW" oraz wysoki, malowany transparent z hasłem "Never surrender" (nigdy się nie poddawaj).







11. 50-lecie Żylety

25.11.2023 Legia - Warta Poznań



Z okazji 50. urodzin Żylety zaprezentowano kilka opraw. Pierwsza z nich miała miejsce podczas odśpiewania "Snu o Warszawie" - na trybunie Deyny zapłonęło ok. 140 rac, tworząc napis "LEGIA". Kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego na Żylecie pokazana została kolejna prezentacja. Tę tworzył transparent z hasłem "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...", nad którym rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca starszego człowieka z siwą brodą, wspominającego Wielką Flagę na starej Żylecie, płótno "Żyleta jest zawsze z Wami", oprawę "Witamy w piekle" oraz Jacka Zielińskiego w zielonej koszulce z reklamą FSO. Po zwinięciu sektorówki miał miejsce pokaz pirotechniczny.







12. Psy szczekają, karawana jedzie dalej

14.12.2023 Legia - AZ Alkmaar



Tuż przed wyjściem piłkarzy zaprezentowana została oprawa - na dole rozciągnięty został transparent z hasłem "Psy szczekają, karawana jedzie dalej". Nad nim rozwinięta została malowana sektorówka przedstawiająca dżentelmena w garniturze, z legijnym herbem w klapie, czytającego gazetę, na której stronie tytułowej widać wielki tytuł "It's time to ban Legia". Uzupełnieniem prezentacji były czerwone, białe i zielone chorągiewki oraz ok. 100 odpalonych równocześnie rac.