Nasz wywiad

Zieliński: Nieustanny rozwój ma nas doprowadzić do mistrzostwa

Piątek, 22 grudnia 2023 r. 06:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby zdobyć mistrzostwo, bo to jest nasz cel. Czując odpowiedzialność za klub, musimy rozpatrywać wszystkie warianty, dobre i złe. Jesteśmy skupieni na tym, żeby się poprawić pod względem taktycznym, regeneracji i to ma nas doprowadzić do tytułu. Ale jeśli go nie zdobędziemy, to przecież się nie potniemy, tylko dalej będziemy pracować nad tym, żeby się rozwijać - mówi w długiej rozmowie dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński. Zapraszamy do lektury!





Jak dyrektor sportowy ocenia szanse Legii w dwumeczu z Molde na awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy?

Jacek Zieliński: - 50 na 50. W zeszłym sezonie Lech grał z Bodo/Glimt i w pierwszym meczu było 0-0, a w rewanżu wygrał 1-0. Jednak w obu tych spotkaniach posiadanie piłki i gole oczekiwane były po stronie Norwegów. Mieli wyraźną przewagę, szczególnie u siebie, ale w Poznaniu też pokazali się z dobrej strony. Bodo i Molde to są porównywalne zespoły.

A propos gry w europejskich pucharach – w ubiegłym sezonie Molde wykorzystało to, że Bodo grało w pucharach i zdobyło mistrzostwo z dużą przewagą w tabeli. Teraz, jak sami grają w pucharach, role się odwróciły. Mieli ciężko i mistrzostwa nie obronili. Większe doświadczenie w pucharach ma Bodo, ale też sobie nie poradzili wtedy, kiedy Molde zdobywało tytuł. W Europie jest sporo takich zespołów. Gdy graliśmy na wyjeździe z Alkmaar, były głosy "czemu Legia znowu rotuje, a taki Alkmaar nie". Tylko że Alkmaar zaczynał rozgrywki w połowie sierpnia, czyli ponad miesiąc później, kiedy my mieliśmy już rozegranych 6 meczów. Oni potem też zaczęli rotować i robili to na potęgę. To jest nieuniknione. To dotyczy nawet najlepszych zespołów z Premier League takich jak City, Liverpool czy Tottenham, którzy ściągają zawodników świetnych piłkarsko i znakomitych fizycznie. To są maszyny, ale w pewnym momencie też pękają. To jest trudne.

Uważam, że i tak sobie dobrze z tym wszystkim radzimy. Dyrektor sportowy musi mieć dobrego trenera, bo jak gorzej wyjdą transfery to jest ok, a jak dodatkowo transfery wypalą, to drużyna się winduje do góry.