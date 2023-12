Medale legionistów w turniejach WTK

Zawodnicy tenisowej Legii w ostatnich dniach wywalczyli medale podczas turniejów WTK. Hania Bubnova była druga w turnieju kadetek w Pabianicach. Zuzanna Zembrzuska zwyciężyła w singlu i deblu (w parze z Wiktorią Berson) w turnieju WTK juniorek (U-18) w Warszawie. W tym samym turnieju Julian Czapiewski dotarł do półfinału singla oraz debla (z klubowym kolegą, Maksimem Suprunem). Wyniki legionistek: Hanna Bubnova - Nadia Jasińska 6-0, 6-0 Hanna Bubnova - Julia Aniszewska 6-2, 6-2 Hanna Bubnova - Natasza Lewicka 6-0, 6-0 Hanna Bubnova - Mariya Shchuklina 3-6, ret. Zuzanna Zembrzuska - Kamila Tomczak 6-1, 6-1 Zuzanna Zembrzuska - Hanna Ignaciuk 6-1, 6-0 Finał: Zuzanna Zembrzuska - Wiktoria Berson 6-2, 6-1 Maksim Suprun - Ivan Oliinyk 1-6, 0-6 Julian Czapiewski - Antoni Kamiński 6-1, 7-5 Julian Czapiewski - Marcin Rusiecki 6-3, 6-1 1/2 finału: Julian Czapiewski - Wojciech Guziński 5-7, 6-7(4) Zuzanna Zembrzuska/Wiktoria Berson (Sporteum) - Michalina Jędrzejowska/Nikola Mucha 6-4, 6-4 Zembrzuska/Berson - Natalia Wieleba/Barbara Siwek w.o. Finał: Zembrzuska/Berson - Anhelina Malovana/Kamila Tomczak 6-3, 4-6, 10-7 Julian Czapiewski/Maksim Suprun - Jan Czmuda/Tsimafei Hlushko 6-1, 6-1 1/2 finału: Czapiewski/Suprun - Marcel Mizerski/Joachim Szamborski 5-7, 6-3, 7-10

