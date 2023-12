Książka na 100-lecie tenisowej Legii

Z okazji 100-lecia sekcji tenisowej Legii Warszawa, 18 grudnia miała miejsce premiera książki zatytułowanej "100 lat na kortach Legii", której autorami są Zbigniew Chmielewski i Tomasz Barański. Książka została wysłana do druku w pierwszych dniach listopada, a powstała dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia Klub Dziennikarzy MEDIA. Jej wydanie było możliwe dzięki pomocy sponsorów i osób prywatnych. Cena książki wynosi 50 złotych (wraz z przesyłką), a nabywać ją można poprzez kontakt mailowy na adres redakcja@mediatenis.pl

