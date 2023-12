Koszykówka

Raymond Cowels na kolejne dwa sezony w Legii!

Czwartek, 21 grudnia 2023 r. 12:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Raymond Cowels III przedłużył kontrakt z koszykarską Legią Warszawa i będzie reprezentował jej barwy przez dwa kolejne sezony, tj. do końca rozgrywek 2025/26.



Cowels trafił do Legii przed sezonem 2021/22, w którym nasz klub zdobył wicemistrzostwo Polski i dotarł do ćwierćfinału FIBA Europe Cup. W ostatnim sezonie bardzo dobrze radził sobie na Węgrzech, ale od sezonu 2023/24 ponownie reprezentuje barwy Legii - to dla rzucającego obrońcy już czwarty sezon na polskich parkietach (w latach 2019-21 występował w Spójni Stargard).



Ray rozegrał jak dotąd 78 oficjalnych meczów w barwach Legii - 54 w lidze, 22 w FIBA Europe Cup i 2 w kwalifikacjach BCL.