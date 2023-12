29-30.12: Weekendowy rozkład jazdy

Przed nami ostatnie mecze Legii w roku 2023. W sobotę koszykarze naszego klubu rozegrają ligowe spotkanie ze Startem Lublin, które odbędzie się o 17:30 w hali na Bemowie. Bilety do kupienia TUTAJ , transmisja w Polsacie Sport Extra. W piątek juniorzy koszykarskiej Legii do lat 17 zagrają ligowe spotkanie z Akademią Koszykówki Komorów. Rozkład jazdy: 29.12 g. 16:00 Legia Warszawa U-17 - Akademia Koszykówki Komorów U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 30.12 g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

