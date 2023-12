Legia Warszawa 75-92 Start Lublin

Komentarze (9)

Honzi_berger - 3 godziny temu, *.sanok.biz Niestety, bez zmiany na pozycji nr 1 nie będzie lepiej. Vital pokazał już, że nie będzie dla nas rozgrywającym. Pipes czy Ponitka też nie dają rady. Sam Holman nam meczy nie wygra. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.orange.pl Dziadostwo. Gracze zmęczeni po Anwilu. Kulka uraz i brak gracza do rotacji. Rozegrania brak. Same rzuty za 3pkt z niecelnych pozycji.



Sama gra - beznadzieja. Start nie grał kompletnie nic a i tak wygrał. W pierwszej połowie sobie biegają 3 przy linii za 3 pkt bez krycia. W drugiej połowie żenada Pipesa w obronie - chyba w końcu wyleci bo grał 12 minut.



Do tego festiwal niecelnych rzutów za 3pkt. Szczyt żenady to trójka otwarta Ponitki niecelna, akcja startu 2+1, znowu trójka niecelna Ponitki otwarta znowu punkty Startu. A w Lublinie 4 trójki Put - to tak jakby u nas Wyka rzucił 4 trójki.



Cowells też sfrustrowany bo mu rzut nie siedział - a innego pomysłu prócz rzucanie może komuś wpadnie nie było.



Sam Aric meczu nie wygra. odpowiedz

Jan W. - 3 godziny temu, *.chello.pl @p10: Nic dodać, nic ująć. Jak nie wpadają trójki, nie da się patrzeć na ten zespół. Dramat na desce. 30 do 47... odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl nie ogladalem. cowels 1/7 za 3 pkt. vital chyba 3/8 za 3 pkt. ponitka niezle za 2 pkt Kolenda beznadziejnie i za 2 i za 3... Kamonskiemu juz podziekowalem, ciekawe ile zejdzie sie wladzom Legii zeby mu podziekowax odpowiedz

hajdukL - 4 godziny temu, *.orange.pl Dramat. I nie ma tu miejsca żeby silić się na jakieś usprawiedliwienia tej klęski.

P.S. Holman i 5 czirliderek to o wiele za mało jak na koszykówkę w m.st. Warszawa. odpowiedz

Bry(L)us - 4 godziny temu, *.pro-internet.pl do pchania karuzeli odpowiedz

Paczkomat - 5 godzin temu, *.99.95 No niestety, tu trener daje ciała. Zero zagrywek na innych zawodników, plus oszołom-samolub Vital, plus w obronie lenistwo i mamy wynik. W tym roku jak będzie play off, to będzie sukces. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.netfala.pl Wy synowie zwierzat parzystokoptynych.. dramat... jak można wygrac z Anwilem, a potem TAKA KLĘSKA... nie oglądam...bez ambicji!!!!!!!! odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.175.46 @Trener Bramkarzy:

z Anwilem to wygrana przypadkowa odpowiedz

