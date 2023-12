Terminy meczów koszykarskiej Legii

Niedziela, 24 grudnia 2023 r. 12:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy terminy wszystkich meczów koszykarskiej Legii Warszawa do końca lutego przyszłego roku. Ponadto w dniach 15-18 lutego w Sosnowcu rozegrany zostanie turniej finałowy Pucharu Polski, do którego zakwalifikuje się osiem najlepszych drużyn po I rundzie rozgrywek. Najbliższe spotkanie we własnej hali legioniści rozegrają 30 grudnia o godz. 17:30 ze Startem Lublin.



Terminy najbliższych meczów Legii:

26.12 (WT) g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [Polsat Sport Extra]

30.12 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin [Polsat Sport Extra]

03.01 (ŚR) g. 19:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

10.01 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Sporting Lizbona [TVP Sport]

13.01 (SO) g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [Polsat Sport Extra]

20.01 (SO) g. 19:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk

24.01 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Bahcesehir Koleji SK [TVP Sport]

28.01 (ND) g. 15:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard

31.01 (ŚR) g. 17:30 BC Jonava - Legia Warszawa [TVP Sport]

04.02 (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski [Polsat Sport Extra]

07.02 (ŚR) g. 20:30 Sporting Lizbona - Legia Warszawa

12.02 (PN) g. 18:00 Arka Gdynia - Legia Warszawa



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz