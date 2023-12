Plan przygotowań Legii do rundy wiosennej

Czwartek, 21 grudnia 2023 r. 11:20 źródło: Legia Warszawa

10 stycznia piłkarze Legii Warszawa wrócą do treningów po przerwie Świąteczno-Noworocznej. Przed wyjazdem na zgrupowanie do Belek rozegrają w LTC mecz kontrolny z Olimpią Elbląg. 16 stycznia legioniści wyjadą do Turcji, gdzie czekają ich 4 sparingi. Ich rywale to: Kecskeméti TE, Rapid Wiedeń, Budocnost Podgorica i Dynamo Kijów. Pierwszy ligowy mecz w Nowym Roku, z Ruchem, odbędzie się 9 lutego, na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Plan przygotowań Legii:

21 grudnia - 9 stycznia - przerwa

10 stycznia - powrót do treningów w Legia Training Center

14 stycznia - sparing: Legia - Olimpia Elbląg (LTC)

16-30 stycznia - zgrupowanie w Belek

20 stycznia - sparing: Legia - Kecskeméti TE (Węgry)

25 stycznia - sparing: Legia - Rapid Wiedeń (Austria)

29 stycznia - sparing: Legia - Budocnost Podgorica (Czarnogóra)

29 stycznia - sparing: Legia - Dynamo Kijów (Ukraina)

1 - 8 lutego - treningi w LTC

9 lutego - Ruch Chorzów - Legia