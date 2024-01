Ordabasy Szymkent - znajomi z pucharów

Piątek, 19 stycznia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa od kilku dni przygotowuje się do rundy wiosennej w tureckim Belek. Na zgrupowaniu "Wojskowi" rozegrają cztery spotkania kontrolne, a ich pierwszym sparingpartnerem będą Ordabasy Szymkent. Legia dobrze zna kazachską drużynę, ponieważ kilka miesięcy temu mierzyła się z nią w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.