U-17: Polska 3-0 Norwegia. Grali legioniści

U-17: Polska 3-0 (3-0) Norwegia Michał Wróblewski 12, Michael Izunwanne 14, 38 Polska: 12. Bruno Klimek - 21. Jan Leszczyński (46, 17. Dawid Mazurek), 5. Kacper Potulski, 6. Wojciech Mońka (46, 3. Dawid Szwiec) - 9. Igor Stankiewicz (46, 7. Mateusz Szczepaniak), 8. Dominik Sarapata (46, 4. Mateusz Dziewiatowski), 19. Igor Brzyski, 16. Bartosz Kriegler (79, 2. Jakub Jaroszuk), 14. Michał Wróblewski (46, 10. Jakub Adkonis) - 15. Kamil Jakóbczyk (46, 11. Oskar Pietuszewski), 18. Kacper Szulc (3, 13. Michael Izunwanne) Norwegia: 1. Isak Sjong - 8. André Stavås Skistad (73, 10. Sebastian Olderheim), 3. Joachim Prent-Eckbo, 19. Lucas Svenningsen - 5. Even Caspersen Knudsen (46, 2. Fillip Jenssen Riise), 6. Isak Jønvik Holmen, 15. David Steinegger (57, 18. Mikkel Wennberg Lindbäck), 16. Lorents Apold-Aasen (73, 11. Oskar Spiten-Nysæter), 17. Elias Grimeland (46, 13. Jakob Stang Hansen Granli) - 14. Felix Breivik Taraldset, 9. Sean Nilsen-Modebe (46, 7. Markus Lennart Seim-Monsen) żółta kartka: Pietuszewski Tabela: 1. Polska 3 6 10- 4 2. Czechy 3 6 7- 5 3. Szwecja 3 6 2- 4 4. Norwegia 3 0 1- 7

Prowadzona przez Rafała Lasockiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 3-0 (3-0) z Norwegią w trzecim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Hiszpanii. Po 46 minut rozegrali Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak i Jakub Adkonis z Legii Warszawa.

