Dynamo Kijów - niegdyś europejska potęga w kryzysie

Niedziela, 28 stycznia 2024 r. 14:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Ostatnim sparingpartnerem Legii Warszawa podczas zgrupowania w Belek będzie Dynamo Kijów. Ukraiński zespół w swojej prawie 100-letniej historii święcił masę sukcesów zarówno w ZSRR, jak i na Ukrainie, w pewnym momencie był jedną z najlepszych europejskich drużyn, jednak w ostatnich latach pogrąża się w coraz większym kryzysie.