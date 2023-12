Legia nie odda tanio Slisza i zaskoczy zimą transferem?

Czwartek, 21 grudnia 2023 r. 12:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dyrektor sportowy Legii Warszawa nie planuje robić dużej liczby transferów zimą. - Dużo więcej myślimy i rozmawiamy z trenerem na temat letniego okienka - mówi Jacek Zieliński.



Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że stołeczny klub na transferze Bartosza Slisza może zarobić 2 - 2,5 miliona euro. Takie oferty są jednak odrzucane, ponieważ klub jest w lepszej sytuacji finansowej i nie musi sprzedawać, jak to miało miejsce jeszcze niedawno.









- Czuję się gotowy, by zrobić ten kolejny krok i uważam, że on jeszcze bardziej pomoże mi w rozwoju. Czuję, że w Legii osiągnąłem już dużo i nie wiem czy mogę tak mówić, ale być może osiągnąłem już sufit - mówił w Foot Trucku zawodnik.



Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym Legia przy braku satysfakcjonującej oferty będzie skłonna zatrzymać tego piłkarza do końca kontraktu, czyli do grudnia 2024.

W najbliższych tygodniach nie należy się także spodziewać przedłużania umów ze starszymi zawodnikami, którym po sezonie kończą się kontrakty. Przy Łazienkowskiej nie widzą konieczności pośpiechu, by teraz decydować o przyszłości Artura Jędrzejczyka, Josue i Tomasa Pekharta.



- Budżet transferowy uzależniony jest od tego, za ile kogoś sprzedamy. Jeszcze nie wypełniliśmy planu transferowego, ale jak do niego dojdzie, to pojawią się pieniądze na nowych zawodników. Mogę zdradzić, że zrobimy jakiś ruch na kredyt, zaryzykujemy. Przychodów było trochę więcej niż się spodziewaliśmy, bo wyszliśmy z grupy i zdobyliśmy masę punktów - zapowiada Zieliński.



