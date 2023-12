Klasyfikacja kanadyjska: Jesień dla Wszołka

Ciekawostki: 53 bramki legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 13 padło po strzałach z główki. 46 to gole z akcji, 5 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 7 bezpośrednio z rzutów karnych i rzutów wolnych. Najczęściej Legia strzelała w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 10 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 46-60 minutą - 4 trafienia. Najczęsciej Legia traciła bramki między 46-60 i 61-75 minutą - po 7 trafień rywali. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,26 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,82 l . Jeden zawodnik wystąpił we wszystkich 34 meczach i jest nim Ernest Muci (22 w pierwszym składzie). Po 33 spotkania na koncie zgromadzili: Slisz (29 w pierwszym składzie), Josue, (29), Elitim (25) i Gual (19). Najwięcej minut na boisku spędził Kacper Tobiasz - 2850. W obecnym sezonie 8 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2023/24 (Ekstraklasa, Superpuchar Polski, Liga Konferencji Europy, Puchar Polski)

Rundę jesienną sezonu 2023/24 w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej wygrał Paweł Wszołek . Wahadłowy zgromadził na swoim koncie aż 12 asyst, a do tego dołożył 5 bramek. Drugi w klasyfikacji jest Tomas Pekhart , który jest skuteczniejszym zawodnikiem z 11 golami i 2 asystami. Na trzecim miejscu znajdują się Ernest Muci (9 goli i 1 asysta) oraz Josue z (7 golami i 3 asysty). Ponadto kapitan Legii zanotował najwięcej kluczowych podań, po których padały bramki - 9. Bilans rundy jesiennej sezonu 2023/24 34 mecze: 16 zwycięstw - 9 remisów - 9 porażek, bramki: 58-44 średnia punktów: 1,68 gole na mecz: 1,71 gole stracone na mecz: 1,29

Grodzisk Maz. - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Tak naprawdę jedyny z miarę wyrównaną formą , miewał czasem przestoje ale raczej runda ogólnie na plus . Nie to co Ernest Muci który mecze wybitne przeplatał z meczami w których po prostu był obecny na boisku nic więcej odpowiedz

L - 16 minut temu, *.190.167 I to jest nasz problem, ze najlepsze liczby na wahadlowy a nie napastnik czy jedna z 10. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie zgadzam się więcej asyst i goli ma Tobiasz,tylko niestety w drugą stronę,to jest Kanadyjczyk jesieni w Legii Warszawa. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jesień dla Wszołka, ktory zdaniem Muchniewicza był za słaby na Legie.



Dziekujemy Pawle.

odpowiedz

L - 15 minut temu, *.190.167 @grzesiek: zdaniem Michniewicza to i Hołownia byl lepszy niz Ariel Mosor. Podejrzewam, ze gdyby zostal dluzej to by i Josue skreslil a nawet jestem tego pewny. odpowiedz

