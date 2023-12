Legia będzie współpracować z trenerem snu

Podobnie jak miało to miejsce w rundzie jesiennej, Legia Warszawa również wiosną będzie musiała godzić ze sobą grę na kilku frontach. Aby robić to skutecznie, musi mieć nie tylko szeroką i jakościową kadrę, ale także zadbać o odpowiednią regenerację zawodników. Stołeczny klub już wdrożył pewne elementy w tym zakresie, ale zamierza w przyszłości rozwijać się w tym zakresie, o czym przeczytacie w piątek w naszym wywiadzie z Jackiem Zielińskim. Jednym z aspektów, nad którym Legia będzie pracować jest sen.

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To w lidze mają opanowane w 100% odpowiedz

Xut - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żeby tylko za dobrze im to spanie na boisku nie wychodziło odpowiedz

trener snu - 2 godziny temu, *.mullvad.net Zamiast zatrudniać trenerów snu, lepiej opłacić bramkarzy, by informowali o piłkarzach balujących do 3 nad ranem w klubach odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Będą śnic o Mistrzostwie, bo tylko to im pozostanie... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia będzie grać na kilku frontach? Najwyżej na dwóch.A dwa to nie kilka.I zapewne będzie to jeden dwumecz.

Czy od tego snu Rosołek będzie umiał trafić w pustą bramkę jak wczoraj?

A jak Gual się wyśpi to strzeli 32 gole na sezon i Legia go sprzeda za 60 milionów euro. odpowiedz

NZW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Od obudzenia chyba. Mówię dzieciom by poszły spać i idą spać. Zatrudnijcie im jeszcze trenera od chodzenia w klapkach po domu odpowiedz

Wodz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Proponuję pracę nad grą w piłkę nożną. odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jak patrzyłem na nich wczoraj to bardziej przydałby się egzorcysta… odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl sen jak sen, grunt to sie wysypiac z czym gwiazdeczki maja problem czasem... odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.warszawa.pl Już usypiają grą :) odpowiedz

stara_szkola_budowlana - 3 godziny temu, *.inetia.pl walisz 2 browary, zasypiasz i rano do roboty.

Gdzie problem? odpowiedz

