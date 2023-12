Legia podpisała umowę partnerską z Podhalem Nowy Targ

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi z nawiązania współpracy z taką marką, jaką jest Legia. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Markowi Śledziowi, że zaufał nam i dostrzegł w nas partnera. To kolejny krok w rozwoju naszego klubu. Ta umowa otwiera nam wiele nowych możliwości i perspektyw w kontekście przede wszystkim naszej zdolnej młodzieży. Myślę też, że to też wielka szansa dla całego regionu – powiedział Michał Rubiś.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.